¡Brutal explosión en Chile! Camión vuelca y desata una enorme bola de fuego | VIDEO

Una devastadora explosión sacudió la mañana de hoy jueves a la comuna de Renca, en la Región Metropolitana de Santiago, luego de que se volcara un camión que transportaba gas licuado y se incendiara en plena vía rápida de Chile.

En información de última hora y como saldo preliminar, hay tres personas muertas y al menos 10 heridos, según información oficial entregada por Carabineros de Chile.

#AHORA #EnDesarrollo

Por emergencia en la Ruta 5 Norte con General Velásquez, comuna de #Renca, el tránsito vehicular se encuentra suspendido tanto hacia el sur como al norte.

Prefiera vías alternativas y por seguridad mantenerse alejado del incendio, para que los equipos de… pic.twitter.com/Jy6QLCepcL — Carabineros de Chile (@Carabdechile) February 19, 2026

¿Qué provocó la explosión del camión con gas licuado en Chile?

De acuerdo con el reporte policial, el accidente sucedió alrededor de las 8:20 de la mañana, hora local, en la intersección de la Ruta 5 Norte con la Autopista General Velásquez. La volcadura del camión se produjo por causas que aún se encuentran bajo investigación.

El general Víctor Vielma, director de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, explicó que la unidad pesada perdió el control, impactó las barreras de contención y provocó un choque en cadena que dañó al menos siete automóviles que circulaban por la zona.

Una bola de fuego visible desde distintos puntos de Santiago

Después del impacto, el camión explotó violentamente, generando una enorme bola de fuego, además de una densa columna de humo que pudo observarse desde varios puntos de la capital.

El incendio tras la explosión se propagó rápidamente y alcanzó vehículos al interior de un recinto colindante, además de afectar un domo ubicado en las cercanías del lugar del siniestro.

Personal de Bomberos de Chile acudió de inmediato al sitio para combatir las llamas, las cuales se mantenían activas durante las primeras horas de la emergencia, debido a la peligrosidad del material inflamable transportado.

Víctimas, heridos y cortes de tránsito en Santiago

Según confirmó el general Vielma, diez personas resultaron lesionadas de diversa consideración y fueron trasladadas a centros asistenciales por equipos de emergencia. Además, Bomberos reportó la existencia preliminar de tres personas muertas, información que deberá ser ratificada por la autoridad competente.

Carabineros acordonó por completo el sitio del siniestro y ejecutó cortes de tránsito en los accesos a la zona para resguardar a la población y facilitar las labores de emergencia.

Videos captados por transeúntes muestran el momento exacto de la explosión, imágenes que ya circulan ampliamente en redes sociales y reflejan la magnitud del desastre; ¿debe reforzarse la regulación y fiscalización del transporte de materiales peligrosos en zonas urbanas para evitar tragedias como esta?

