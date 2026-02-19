¿Llamen a la perrera? Par de therians cometen intento de asalto a hombre en Uruguay

Un hombre que bajó de un autobús de transporte público en una calle en Uruguay sufrió un intento de asalto. Lo novedoso es que los ladrones no eran cualquier persona, sino que eran dos tipos vestidos como therians, quienes se identifican psicológica y espiritualmente como animales.

El atraco sucedió después de la medianoche del martes 17 de febrero de 2026 en el barrio de Nuevo París, en Montevideo. El pasajero bajó en la parada, caminó por unos metros y detrás de un árbol aparecieron dos sujetos desconocidos disfrazados de animales y gateando.

Insólito asalto en Uruguay: Delincuentes disfrazados de "therians" atacan en Montevideo

“Y cuando bajo del (autobús) 427 aparecen dos vestidos de los therian, digamos que es lo que está de moda ahora. En el momento que aparecen, yo pensé que realmente eran perros que venían”, relató la víctima al Canal 4, de la Alianza Informativa Latinoamericana.

Añadió que pensó que simplemente eran jóvenes disfrazados que se divertían. Incluso refirió que se acercaron en un inicio con una “actitud juguetona”, pero la situación cambió de pronto cuando le mostraron un arma blanca, le exigieron que les diera todo lo que traía “o acá te quedas”, le dijeron.

"Venían en cuatro patas": El impactante relato de la víctima del robo

“Venían en cuatro patas, como lo hacen los therian, y con una actitud juguetona, y eso ya pasó a otro ámbito de querer llevarse mis pertenencias y con el arma blanca”, explicó.

Añadió que, gracias a que pasó otro autobús por la zona pudo huir de los asaltantes, con lo cual corrió sin mirar atrás. Destacó que no interpuso una denuncia ante las autoridades, pero avisó a sus vecinos “por el tema de la seguridad” y cuestionó que este tipo de disfraces puedan usarse “para delinquir también”.

¿Qué es un therian? Entendiendo la tendencia que confunde a las autoridades

Los therians son personas que se sienten identificadas a nivel psicológico y espiritual con un animal. Por ello usan disfraces y máscaras para salir a pasear y hacer acciones propias de los animales.

De acuerdo con Débora Pedace, psicóloga clínica, esta no es una enfermedad como tal, a menos que cuando este sentimiento “reemplaza la identidad humana. “Ahí podemos hablar de un problema clínico”, declaró a la cadena Caracol.

La especialista añadió que, en caso de que los therians coman alimentos para animales o acudan al veterinario en lugar de un médico, “ahí ya no es una representación simbólica, ahí es una psicosis donde la persona toma un rol o una identidad que no es la correcta”.

