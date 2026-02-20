Alerta de tornado en Bloomington, Indiana; autoridades advierten situación peligrosa

Una alerta de tornado fue emitida para Bloomington, Indiana, y otras zonas del condado de Monroe, luego de que el radar detectara condiciones para la formación de tornados y tormentas severas.

El aviso fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, que calificó la situación como potencialmente peligrosa debido a la intensidad de las tormentas que avanzan por el sur del estado.

Autoridades locales pidieron a la población buscar refugio inmediato en interiores, mantenerse alejados de ventanas y seguir los avisos oficiales mientras se mantiene activa la advertencia.

BREAKING: Particularly Dangerous Situation (PDS) tornado warning issued for Bloomington, Indiana. Tornado heading towards populated city. pic.twitter.com/JvCwzNmI1w — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 20, 2026

Zonas que podrían ser afectadas en Indiana

La alerta cubre principalmente:



Bloomington

Ellettsville

Clear Creek

Gran parte del condado de Monroe

Además del riesgo de tornado, el sistema puede generar:



Vientos superiores a 90 km/h

Granizo

Lluvias intensas

Posibles cortes de energía

¿Es común un tornado en febrero?

Aunque la temporada más activa de tornados en Estados Unidos suele concentrarse entre marzo y junio, febrero no está exento de estos fenómenos. De acuerdo con datos históricos del Servicio Meteorológico Nacional de ese país, en promedio se registran alrededor de 30 a 35 tornados en febrero a nivel nacional, una cifra menor que en primavera, pero suficiente para considerar el riesgo como real.

En el caso de Indiana, los tornados son más frecuentes entre abril y junio; sin embargo, los registros muestran que sí han ocurrido eventos en febrero en décadas anteriores. Esto significa que, aunque no es el mes más activo, tampoco es un fenómeno extraordinario.

Los meteorólogos explican que los tornados pueden formarse en cualquier época del año si se combinan tres factores clave: aire cálido y húmedo en superficie, aire frío en niveles altos y fuertes corrientes de viento que generen rotación. Cuando sistemas provenientes del Golfo de México aportan humedad y chocan con frentes fríos intensos (como suele ocurrir en el invierno tardío) pueden desarrollarse tormentas severas incluso antes de la temporada tradicional.

