Estados Unidos sanciona tiempo compartido fraudulento operado por el CJNG; es el sexto en caer

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una nueva sanción a un tiempo compartido que cometía fraudes a ciudadanos de la Unión Americana, el cual era controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Golpe al CJNG: EU sanciona red de fraude en tiempos compartidos

La medida afecta al tiempo compartido Kovay Gardens, así como a cinco ciudadanos mexicanos y 17 empresas mexicanas relacionadas con la red de fraude. La mayoría de entidades sancionadas están registradas en Puerto Vallarta, Jalisco, o en zonas cercanas.

Kovay Gardens está ubicado en la zona de Bahía de Banderas, el CJNG tomó control de esquemas de fraude con tiempos compartidos en dicha zona desde inicios de 2021. Este tipo de estafa suele tener como objetivo a adultos mayores estadounidenses, quienes “pueden perder sus ahorros”, destaca el Departamento del Tesoro.

Modus operandi: ¿Cómo funcionan los call centers fraudulentos del narco?

Los cárteles obtienen la información de estadounidenses que poseen tiempos compartidos y, por medio de call centers fraudulentos, contactan a las víctimas o a sus representantes para exigirles pagos de cuotas o impuestos por adelantado, antes de regresarles un supuesto dinero.

Sin embargo, el supuesto “dinero a devolver” jamás es enviado y a las víctimas de este timo les piden más cuotas e impuestos para terminar las transacciones.

Millonarias pérdidas: El FBI reporta 50 millones de dólares robados en 2024

Tan sólo durante el año 2024, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recibió cerca de 900 denuncias sobre fraudes con tiempos compartidos en México, con pérdida de más de 50 millones de dólares.

No obstante, las autoridades consideran que la mayoría de víctimas no reportan este tipo de desfalcos por vergüenza.

Audias Flores Silva: La recompensa de 5 millones de dólares por "El Jardinero"

El Departamento de Estado añadió que otras operaciones de fraude con tiempos compartidos del CJNG, operadas en Nayarit, son controladas por Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, sancionado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). El Departamento de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.

La sanción anunciada hoy es la sexta por la OFAC contra esquemas de estafa con tiempos compartidos organizados por el CJNG. Más de 90 personas y empresas están en la lista negra de las autoridades estadounidenses por este concepto.