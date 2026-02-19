Supervisar a la ONU, fondos para Gaza: esto dijeron en la primera reunión de la Junta de Paz de Donald Trump

Este jueves 19 de febrero de 2026 ocurrió la primera reunión de la Junta de Paz organizada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que congrega a otros mandatarios de al menos 20 naciones.

Trump lanza la Junta de Paz: "No vamos a sustituir a la ONU, la vamos a supervisar"

El gobernante de la Unión Americana destacó que esta junta no pretende sustituir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sino que pretende supervisarla. Declaró que pretende que la organización recolecte fondos “y nos aseguraremos de que las Naciones Unidas sea viable”.

“La Junta de Paz prácticamente supervisará a las Naciones Unidas y se asegurará de que funcione correctamente”, mencionó en la reunión realizada en Washington D. C.

.@POTUS: "Since the hard-won ceasefire of last October, the United States and our partners have facilitated the delivery of vast amounts of humanitarian aid... In November, the United Nations Security Council unanimously approved the @BoardOfPeace, and last month in Davos, we…

Trump añadió que la ONU tiene un “enorme potencial” y señaló que quienes rechazan a dicho organismo internacional están equivocados.

Plan para Gaza: $17 mil millones de dólares y despliegue de tropas internacionales

Trump informó que diversos países han provisto fondos para la reconstrucción de la Franja de Gaza. Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahréin, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwait brindarán 7 mil millones de dólares para dicho objetivo.

Además, los Estados Unidos otorgarán 10 mil millones a la Junta de Paz, con el fin de resolver conflictos en el mundo y también a la reconstrucción del enclave.

.@POTUS announces commitments of more than $7B toward the Gaza relief package from members of the @BoardOfPeace:



"Every dollar spent is an investment in stability... We want to have a harmonious Middle East." pic.twitter.com/I5P1r9jHhz — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 19, 2026

Mencionó que Indonesia, Marruecos, Albania, Kosovo y Kazajistán “se comprometieron a enviar tropas y policías para estabilizar Gaza”.

“Cada dólar gastado es una inversión en estabilidad y la esperanza de una nueva y armoniosa región, que es tan importante y tan vibrante e increíble”, destacó Trump.

El presidente estadounidense dijo que Noruega será el anfitrión de otra reunión de la Junta de Paz y, de nuevo, lamentó que no le hayan otorgado el premio Nobel de la Paz, aunque resaltó que estaba más enfocado en salvar vidas.

¿Guerra con Irán? Trump anunciará su decisión final en 10 días

Donald Trump aseguró que en un plazo de “probablemente los siguientes 10 días” habrá una decisión sobre la situación en Irán. “Tal vez vamos a hacer un trato”, mencionó.

La cadena CNN informó que el ejército de Estados Unidos está listo para atacar Irán este mismo fin de semana, pero aún falta la decisión final del presidente estadounidense para autorizar esta misión.

