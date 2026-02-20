De golpes de Estado a escándalos de chamanismo: Los expresidentes de Corea del Sur que han sido encarcelados

En Corea del Sur, la historia política ha tenido grandes giros: varios de sus expresidentes han terminado en prisión tras dejar el poder, ya sea por corrupción, abuso de poder o incluso por acciones que se interpretaron como amenazas a la democracia.

El general y político Chun Doo Hwan (quien llegó al poder tras un golpe militar a finales de los años 70) fue condenado en 1996 por insurrección y corrupción, aunque luego fue indultado. A él le siguió Roh Tae Woo, su aliado, que también fue sentenciado por delitos relacionados con aquella etapa autoritaria.

Décadas después, casos de corrupción y abuso de poder llevaron a la cárcel a Park Geun Hye, destituida en 2017 tras un escándalo que involucró a una confidente acusada de influir indebidamente en decisiones de Estado. Incluso Lee Myung Bak fue juzgado y condenado por sobornos y malversación de fondos durante su mandato.

Un golpe de Estado y las raíces autoritarias

La historia de encarcelamientos de expresidentes en Corea del Sur tiene un punto de partida oscuro: tras el asesinato del dictador Park Chung Hee en 1979, dos generales del ejército, Chun Doo Hwan y Roh Tae Woo, se aprovecharon de la inestabilidad política para tomar el control mediante un golpe de Estado y reprimir movimientos prodemocracia.

En 1996, ambos fueron procesados por los crímenes cometidos durante ese periodo autoritario. Chun recibió una condena de muerte por insurrección, traición y corrupción (luego conmutada a cadena perpetua) y Roh fue sentenciado a más de dos décadas de prisión. Sin embargo, en 1998 la nueva administración los indultó en un gesto de “reconciliación nacional”.

Escándalos de corrupción y destituciones

La práctica de perseguir a expresidentes continuó en una etapa democrática más reciente:



Park Geun Hye: La primera mujer en liderar Corea del Sur, fue destituida en 2017 tras un escándalo de influencia indebida que involucró a su confidente Choi Soon Sil. Fue condenada por abuso de poder, soborno y coacción a más de 20 años de prisión, aunque fue indultada posteriormente por razones de salud y unidad nacional.

Lee Myung Bak: Presidente entre 2008 y 2013, fue arrestado en 2018 por aceptar sobornos y gestionar fondos ilícitos. Fue condenado a 15 años de prisión, pena que luego fue parcialmente reducida con un indulto especial.

El caso más reciente: ley marcial y abuso de autoridad

El expresidente Yoon Suk Yeol protagoniza el capítulo más reciente de este patrón. Tras declarar la ley marcial en 2024 en medio de una crisis política, fue destituido e imputado por abuso de poder e insurrección por intentar restringir la labor de la Asamblea Nacional. Un tribunal surcoreano lo condenó a cadena perpetua por estos actos, marcando un precedente inusual en la historia democrática del país.

Cinco nombres marcan la historia reciente del país: golpes de Estado, sobornos multimillonarios, abuso de poder y destituciones históricas. Corea del Sur ha demostrado que incluso sus presidentes pueden terminar ante un tribunal.

No es una regla común en la política internacional.