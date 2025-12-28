Tailandia y Camboya logran alto el fuego tras semanas de violencia con decenas de víctimas

El reciente alto el fuego acordado entre Tailandia y Camboya fue recibido con reacciones positivas a nivel internacional, luego de tres semanas de enfrentamientos armados en la frontera común que dejaron un saldo devastador de víctimas y desplazados.

Entre las voces que celebraron el acuerdo destacó la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , quien felicitó públicamente a los líderes de ambas naciones por haber alcanzado una solución que permitió frenar la violencia.

A través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense calificó como acertada y oportuna la decisión de poner fin a los combates, y resaltó la rapidez con la que se logró el entendimiento, en contraste con la escalada de tensión que se vivió en la región durante las últimas semanas.

Tres semanas de enfrentamientos y una crisis humanitaria

Los choques armados entre fuerzas tailandesas y camboyanas se extendieron a lo largo de casi toda la franja fronteriza, impactando de manera directa a comunidades civiles. De acuerdo con cifras oficiales, al menos 47 personas perdieron la vida, mientras que más de un millón de habitantes se vieron obligados a huir de sus hogares para ponerse a salvo.

La violencia generó una severa crisis humanitaria, con miles de familias desplazadas, infraestructura dañada y servicios básicos interrumpidos. En este contexto, el acuerdo alcanzado representa un alivio inmediato para las poblaciones afectadas, que esperan retomar sus actividades cotidianas tras semanas de incertidumbre.

Alcances del acuerdo y medidas inmediatas

El pacto anunciado contempla un alto el fuego inmediato, la congelación de los movimientos de tropas en la zona fronteriza y el compromiso de facilitar el regreso seguro de los civiles desplazados. Las autoridades de ambos países coincidieron en que estas acciones buscan reducir las tensiones y evitar nuevos incidentes armados.

Además, se acordó establecer mecanismos de comunicación para prevenir malentendidos y reforzar la estabilidad en la región, una zona históricamente sensible por disputas territoriales.

Así reaccionó Trump.|Truth Social

Estados Unidos, China y Malasia en la mediación

Donald Trump afirmó que Estados Unidos participó activamente en las labores de mediación junto con China y Malasia, y sostuvo que Washington se siente orgulloso de haber contribuido al proceso que permitió detener los combates. El mandatario recordó que no es la primera vez que su administración se involucra en intentos de tregua entre ambos países, aunque reconoció que acuerdos previos habían fracasado.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, celebró el alto el fuego y exhortó a Tailandia y Camboya a respetar de inmediato los compromisos asumidos para evitar una nueva escalada.

Reacciones diplomáticas y llamado a una paz duradera

Tras el anuncio, el principal diplomático chino, Wang Yi, sostuvo reuniones con los ministros de Relaciones Exteriores de ambas naciones. China señaló que el cese de hostilidades abre una etapa orientada a la reconstrucción de la confianza mutua y al establecimiento de una paz duradera.

