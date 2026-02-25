“Hemos derrocado a un líder siniestro": Trump se adjudica golpe ligado a ‘El Mencho’ en México

El presidente Donald Trump aseguró hoy durante su discurso del Estado de la Unión que su administración "derrocó a uno de los líderes del cártel más siniestros", en alusión al abatimiento de 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrido el domingo 22 de febrero en México.

Desde el Capitolio, Trump utilizó el operativo como ejemplo de su estrategia contra el narcotráfico.

Trump hizo referencia a la muerte de "El Mencho" sin mencionarlo por nombre, pero vinculó el golpe al CJNG con su política de seguridad regional.

El señalamiento se dio luego de reiterar que amplias zonas de México han sido controladas por carteles, una postura que el mandatario ha sostenido en distintos momentos de su administración.

¿Qué dijo Trump sobre México y el CJNG?

En su mensaje, el mandatario de Estados Unidos afirmó que durante años, partes de México estuvieron bajo dominio criminal y recordó que su gobierno designó a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras; también sostuvo que el combate al tráfico de fentanilo forma parte de esa estrategia.

El operativo en el que cayó 'El Mencho' fue encabezado por fuerzas mexicanas en Jalisco. El gobierno de México informó que autoridades de Estados Unidos aportaron información estratégica para ubicar al líder del CJNG, aunque negó participación directa en el despliegue.

"Durante años, grandes extensiones de territorio en nuestra región, incluyendo extensas zonas de México, han estado controladas por cárteles de la droga asesinos. Por eso designé a estos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras y declaré el fentanilo ilícito como Arma de Destrucción Masiva.

"Con nuestra nueva campaña militar, hemos detenido la entrada de cantidades récord de drogas a nuestro país, y prácticamente hemos detenido por completo su ingreso por agua o mar. Hemos derrocado a uno de los líderes del cártel más siniestros", explicó Donald Trump.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRUMP| DISCURSO DEL ESTADO DE LA UNIÓN DESDE EL CAPITOLIO, EN VIVO: MÉXICO, ARANCELES, INMIGRACIÓN Y MÁS

🔻En su informe a la nación, el Presidente Trump se refirió a México:

💥Insistió que grandes territorios de México son controlados cárteles

💥Aseguró que “eliminamos a uno de los más siniestros líderes del narco, como vieron ayer” en referencia al Mencho…¡Sin mencionar a… pic.twitter.com/8RsJ07fUVX — Ciro Di Costanzo (@CiroDi) February 25, 2026

¿Qué implica la declaración de Trump contra el narcotráfico?

Al mencionar el caso de 'El Mencho', Trump reforzó su narrativa de cooperación en seguridad con México, pero también insistió en que la amenaza del CJNG y otros grupos impacta a Estados Unidos.

En su discurso, Trump utilizó el ejemplo para respaldar decisiones como la clasificación de organizaciones criminales como terroristas y medidas más estrictas contra el narcotráfico.