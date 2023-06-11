¡Tragedia en el aire! Niño de 11 años muere en vuelo de Turkish Airlines; se dirigía a Nueva York

¡Tragedia en el aire! Un avión de la compañía Turkish Airlines informó que un niño de 11 años murió a bordo de un avión que cruzaba la ruta Estambul- Nueva York; de acuerdo con los informes pidieron permiso para aterrizar de emergencia en Budapest luego de presentar complicaciones de salud.

Tras el incidente, la aerolínea ofreció información sobre la identidad del menor, aunque no dijeron su nombre se conoce que era de nacionalidad estadounidense y que, al poco tiempo de realizar el despegue en el Aeropuerto Internacional de Atatürk le indicó a las autoridades de la aeronave que se sentía mal.

¿Qué pasó con el niño de 11 años que murió en un vuelo de Turkish Airlines?

Horas de pánico se vivieron en el avión cuando recién comenzaba su vuelo y la familia del niño de 11 años le pidió ayuda a la tripulación para atenderlo, aunque no resultaron las maniobras de reanimación, por lo que le pidieron al piloto emprender un aterrizaje emergente.

Tras establecer contacto con el aeropuerto Liszt Ferenc de Budapest, lograron aterrizar para trasladar al estadounidense a un hospital; en el lugar ya esperaba una ambulancia; sin embargo, llegó sin signos vitales al hospital.

El avión de la aerolínea Turkish Airlines retomó su actividad a los pocos minutos de dejar al menor y se estima que en cuanto llegue a su destino puedan ofrecer más información sobre cómo sucedió el malestar del menor cuando se encontraban camino a Nueva York.

Aerolíneas implementan “Médicos a bordo” en casos de emergencia médica

La aerolínea Lufthansa implementó el programa médicos a bordo con el objetivo que los médicos que formen parte de un viaje se anoten en una lista para ofrecer ayuda en caso de emergencia.

Otras aerolíneas se sumaron a la iniciativa como Austrian Airlines y Swiss International; actualmente, se han registrado más de 10 mil médicos, aunque en su mayoría en países de Europa y Estados Unidos.

Aerolíneas presentan miles de complicaciones médicas al año

En 2022 se registraron más de 3 mil urgencias médicas cuando los aviones se encontraban al aire, de acuerdo con la información brindada por los servicios de aerolíneas, los problemas están relacionados con complicaciones estomacales y ataques cardíacos; sin embargo, sólo 50 requirieron desviar su destino para evacuar a la persona.