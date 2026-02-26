TV Azteca aclara su situación financiera y desmiente rumores de quiebra

¿En quiebra? TV Azteca se enfrenta a una ola de desinformación en redes sociales sobre su situación financiera. El anuncio del concurso mercantil generó una andanada de noticias falsas y muy malintencionadas, pero al final son solo eso: mentiras.

La situación financiera de TV Azteca

En redes sociales las noticias falsas están en todas partes, pero cuando se mezclan con intereses políticos y militancia, se vuelven prácticamente un chisme.

Como casi todos los días, hoy se han dicho muchas mentiras sobre TV Azteca y su situación financiera. Ante tanta falsedad, es momento de dejar las cosas en claro desmintiendo a varios pseudo informadores que intentan engañar con posturas tendenciosas; veamos algunos ejemplos.

#GrupoSalinas. La televisora @Azteca entra a concurso mercantil (quiebra técnica) mientras que @ElektraMx, también propiedad de @gruposalinas, reportó pérdidas por casi 20 mil mdp en el último trimestre de 2025. Al tío Richie aún le quedan por pagar 18 mensualidades de su adeudo… pic.twitter.com/Irr0EglvCq — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) February 26, 2026

Le digo que ellos solitos salieron a mostrar cuánto ignoran. Un concurso mercantil no es sinónimo de quiebra. Es un mecanismo legal para garantizar que seguimos trabajando para usted mientras se negocian nuevos plazos para pagar las deudas. Como lo haría una persona seria.

#ULTIMAHORA

🚨 CERCA DEL COLAPSO TOTAL @Azteca



Tendrán que hacer un Concurso Mercantil para poder obtener recursos y poder seguir adelante como negocio después de que la Corte ordenara que tenían que pagar más de 31 MIL MDP en impuestos que debían desde hace más de 20 años... pic.twitter.com/rMKcvdrox5 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) February 26, 2026

¿De verdad? De alguna manera, estos inteligentes leyeron reestructura de deuda y entendieron “colapso total”. Es impresionante; o de verdad no entienden cómo funciona una empresa o no se tomaron la molestia de revisar el guion que les mandaron. TV Azteca está blindado y sigue al aire.

Aeromexico la compró Delta. Comercial Mexicana lo compró Soriana. Apuesto que TV Azteca la comprará Fox News. https://t.co/GNkuSubwjF — Nacho Rodriguez (El Chapucero) (@NachoRgz) February 26, 2026

Este post, habla más de los deseos del tuitero que de la realidad. Esta medida es para cumplir en tiempo y forma con las deudas, protegidos por la ley, sin poner en riesgo nuestras operaciones. TV Azteca saldrá incluso más fuerte.

Grupo Salinas: En quiebra financiera.



“Concurso mercantil voluntario de TV Azteca, es una herramienta legal que le dará mayor dinamismo a la empresa”



Requiere de un dinamismo, que le alcance a pagar lo que debe al SAT.



Viene los recortes presupuestales en Grupo Salinas.

RT👇 pic.twitter.com/pHU34s3uaD — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) February 26, 2026

Todo lo contrario, tenemos resultados financieros positivos para saldar la nueva estructura de adeudos. Si bien hemos pasado por un excesivo pago de licencias e impuestos injustos, las ventas siguen sanas y seguirán.

TV Azteca se declara en Bancarrota, al final Grupo Salinas no pudo seguir subsidiándola https://t.co/yvJx2YHGYn — Leon Palafox (@leonpalafox) February 26, 2026

Usted sabe que cuando una persona seria busca nuevos plazos y montos de deuda es porque sabe que tiene con qué pagar a futuro; solo necesita nuevos acuerdos para seguir operando. Pero estos propagandistas no saben cómo mantener saludable a una empresa ni ser personas serias. Gracias por revelarnos qué clase de gente son y darnos la oportunidad de explicar.

Al final, el morbo vende muchos clics, pero los números cuentan otra historia. TV Azteca está más firme que nunca: menos ideología y más análisis contable.