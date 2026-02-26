Logo Inklusion Sitio accesible
TV Azteca aclara su situación financiera y desmiente rumores de quiebra

TV Azteca enfrenta noticias falsas sobre su situación financiera. La empresa aclara que el concurso mercantil no implica quiebra y asegura estar más fuerte que nunca.

Por: Azteca Noticias

¿En quiebra? TV Azteca se enfrenta a una ola de desinformación en redes sociales sobre su situación financiera. El anuncio del concurso mercantil generó una andanada de noticias falsas y muy malintencionadas, pero al final son solo eso: mentiras.

La situación financiera de TV Azteca

En redes sociales las noticias falsas están en todas partes, pero cuando se mezclan con intereses políticos y militancia, se vuelven prácticamente un chisme.

Como casi todos los días, hoy se han dicho muchas mentiras sobre TV Azteca y su situación financiera. Ante tanta falsedad, es momento de dejar las cosas en claro desmintiendo a varios pseudo informadores que intentan engañar con posturas tendenciosas; veamos algunos ejemplos.

Le digo que ellos solitos salieron a mostrar cuánto ignoran. Un concurso mercantil no es sinónimo de quiebra. Es un mecanismo legal para garantizar que seguimos trabajando para usted mientras se negocian nuevos plazos para pagar las deudas. Como lo haría una persona seria.

¿De verdad? De alguna manera, estos inteligentes leyeron reestructura de deuda y entendieron “colapso total”. Es impresionante; o de verdad no entienden cómo funciona una empresa o no se tomaron la molestia de revisar el guion que les mandaron. TV Azteca está blindado y sigue al aire.

Este post, habla más de los deseos del tuitero que de la realidad. Esta medida es para cumplir en tiempo y forma con las deudas, protegidos por la ley, sin poner en riesgo nuestras operaciones. TV Azteca saldrá incluso más fuerte.

Todo lo contrario, tenemos resultados financieros positivos para saldar la nueva estructura de adeudos. Si bien hemos pasado por un excesivo pago de licencias e impuestos injustos, las ventas siguen sanas y seguirán.

Usted sabe que cuando una persona seria busca nuevos plazos y montos de deuda es porque sabe que tiene con qué pagar a futuro; solo necesita nuevos acuerdos para seguir operando. Pero estos propagandistas no saben cómo mantener saludable a una empresa ni ser personas serias. Gracias por revelarnos qué clase de gente son y darnos la oportunidad de explicar.

Al final, el morbo vende muchos clics, pero los números cuentan otra historia. TV Azteca está más firme que nunca: menos ideología y más análisis contable.

