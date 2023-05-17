Ya disponible “Ubica tu casilla Elecciones 2023” en Coahuila y Edomex

Ya está listo el sistema Ubica tu casilla Elecciones 2023 para los comicios que se llevarán a cabo en Coahuila y Estado de México (Edomex), informó el Instituto Nacional Electoral (INE). Este sistema brindará a la ciudadanía la ubicación exacta de la Casilla donde podrá emitir su voto el próximo 4 de junio.

¿Cómo puedes ubicar tu casilla si vives en Edomex y Coahuila?

La plataforma de consulta para ubicar tu casilla está disponible las 24 horas en la página electrónica https://ubicatucasilla.ine.mx/, en la cual la ciudadana o el ciudadano sólo tiene que:

Seleccionar su entidad federativa

E introducir el número de la sección electoral a la que pertenece, mismo que aparece en su Credencial para Votar.



En abril, el INE publicó por medio de los consejos distritales, la ubicación exacta de las 24 mil 480 casillas electorales que se instalarán en la Jornada Electoral, en las dos entidades con comicios locales.

Ya puedes visitar https://t.co/XgKmeNlHsl y conocer el lugar dónde podrás participar con tu voto en las #Elecciones2023MX este 4 de junio en #Coahuila o el #Edomex ⤵️. pic.twitter.com/PYqAcZRFRa — @INEMexico (@INEMexico) May 16, 2023

¿Cuántas casillas se instalarán en Edomex y Coahuila?

De acuerdo con información de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), en el Edomex se prevé instalar 20 mil 433 casillas en las seis mil 574 secciones electorales de la entidad.

De éstas, 6 mil 561 casillas serán básicas, 13 mil 85 contiguas, 725 extraordinarias -que se implementan cuando las condiciones geográficas, de infraestructura o socioculturales de una sección hacen difícil que todas las personas que habitan en ella puedan llegar a un mismo sitio- y 62 especiales -donde se recibe el voto de la ciudadanía en tránsito-.

En Coahuila se tiene programado instalar cuatro mil 47 casillas en las mil 752 secciones electorales del estado: mil 745 casillas básicas, 2 mil 230 contiguas, 54 extraordinarias y 18 especiales.

¿Qué cargos se renovarán en las elecciones en Edomex y Coahuila?

El próximo 04 de junio los ciudadanos están llamados a las urnas, en el Edomex elegirán a su próximo gobernador, siendo el bastión más importante para el PRI en su historia.

En Coahuila elegirán a 27 diputados locales que integrarán la LXIII Legislatura, la cual actualmente está dominada por el PRI, que ganó los 16 distritos locales. La oposición la conforman cuatro legisladores de Morena, 3 del PAN, 1 del Verde y 1 de Unidad Democrática Coahuila.

La elección también incluirá el cambio de gobernador, que actualmente es Miguel Ángel Riquelme, del PRI.

¿Quiénes son los candidatos de las elecciones 2023 en Coahuila y Edomex?

Las elecciones en el Estado de México se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio 2023; estas son las candidatas para la gubernatura:



Delfina Gómez , candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia” por el partido Morena .

, candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia” por el partido . Alejandra del Moral Vela, candidata por la alianza “Va por el Estado de México”, conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza.

En el caso de las elecciones 2023 en Coahuila, estos son los cuatro candidatos para asumir el cargo de nuevo gobernador:

