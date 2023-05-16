¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las urnas electrónicas usadas en elecciones 2023?

Para las elecciones 2023, próximas a ocurrir en Estado de México (Edomex) y Coahuila, donde se elegirá al siguiente gobernador, se utilizarán algunas urnas electrónicas. Ante esto puede surgir la duda de cuáles son las ventajas y desventajas de esta forma de votación.

El Instituto Nacional Electoral (INE), en distintas ocasiones, ha argumentado que el voto por urnas electrónicas es una cuestión en la que se tiene que avanzar en México. Tan solo en los próximos comicios se emplearán 74 urnas en las principales ciudades, mientras que para el Edomex, se implementarán 14 urnas electrónicas. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te enseña cómo usar una urna electrónica paso a paso para las elecciones 2023.

¿Cuáles son las ventajas de las urnas electrónicas para las elecciones 2023?

De acuerdo con el INE, algunas de las ventajas del empleo de las urnas electrónicas son:



Agilizar la recepción del voto.

Conocer más rápido los resultados de la votación.

Gran ahorro.

Libre de errores humanos.

Funciona con una batería de litio de alta duración que garantiza su operación durante toda la Jornada Electoral.

Ahorro en la capacitación.

Disminución de carga de trabajo de los funcionarios

A largo plazo se generarían beneficios ecológicos al disminuir el empleo de papel en los comicios.

➡️ El INE presenta la versión 7.0 de #UrnaElectrónica, la cual se podrá utilizar en futuros Procesos Electorales y mecanismos de participación ciudadana en el país y el extranjero. https://t.co/vlrx7cZ0F0 pic.twitter.com/2Gt6IOnpkz — @INEMexico (@INEMexico) May 14, 2023

¿Cuáles son los riesgos o desventajas del voto electrónico?

A pesar de que el INE no especifica cuáles serían los riesgos, en realidad se habla más de retos, siendo el principal la desconfianza que tienen los ciudadanos de que las urnas electrónicas puedan ser intervenidas.

Incluso se tiene la creencia de que las urnas electrónicas pueden ser hackeadas; ante esto, la consejera electoral Carla Humphrey señaló que esto es imposible, ya que las cajas no están conectadas a ninguna red de internet, por lo que no se pueden manipular, además de que funcionan con baterías externas.

Las urnas electrónicas que se usarán son las 7.0, compuesta por dos módulos: el módulo de votación y el módulo de impresión. El peso de ambos es de 7.5 kilogramos. Cuenta con un mecanismo de operación por tarjetas, una para iniciar la operación y otra para que la o el votante pueda emitir su voto.