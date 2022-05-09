Ucrania acusa a fuerzas de Rusia de bombardear cementerio judío

Autoridades de la ciudad de Ucrania de Mariupol han alertado de que los ataques de Rusia contra la planta metalúrgica de Azovstal se han reanudado tras la salida de un convoy de Naciones Unidas. "Como esperaba, tras el paso del convoy de la ONU las fuerzas de ocupación han comenzado a golpear Azovstal", ha señalado Petro Andriushchenko, asesor del alcalde de la ciudad portuaria. Bombardean cementerio.

Las autoridades militares ucranias han denunciado un ataque con cuatro misiles en la región de Odesa, en el sur del país. Los misiles, según Kiev, proceden de la península de Crimea -anexionada ilegalmente en 2014.

Las autoridades ucranianas han acusado a las fuerzas rusas de bombardear un cementerio judío en la localidad de Glujov (noreste), un incidente por el que Kiev ha vuelto a equiparar a las tropas leales a Moscú con el nazismo.

Reino Unido asegura que es muy probable que Ucrania derrote al Ejército ruso.

El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, ha asegurado que "es muy probable" que Ucrania derrote al Ejército ruso y que las tropas de Putin "tengan que volver a las posiciones de antes de febrero o tengan que replegarse", ha detallado Wallace en una rueda de prensa en el Museo Nacional del Ejército en Londres. También ha señalado que Putin "debe aceptar que ha perdido a largo plazo. Rusia no es lo que era".

Las autoridades de Ucrania han cifrado este lunes en más de 225 el número de niños muertos desde el inicio de la ofensiva militar rusa, desencadenada el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin y a 445 los heridos..

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, ha destacado este lunes en un mensaje de vídeo que “pronto” Ucrania celebrará dos Días de la Victoria, mientras que “otros países, ninguno”. “Estamos luchando para una nueva victoria. El camino todavía es difícil, pero no dudamos de que vamos a ganar”, ha dicho.

Lanzan pintura roja a embajador ruso

The Russian ambassador to Poland was doused with red paint during an attempt to lay flowers at the cemetery of Soviet soldiers, Russian state agencies reported citing local correspondents. pic.twitter.com/H3wZ9u4jXC — Mary Ilyushina (@maryilyushina) May 9, 2022

En Polonia cientos de personas protestaron ante la llegada del embajador de Rusia en Polonia a un cementerio de Varsovia. Le lanzaron pintura roja al diplomático que pretendía presentar sus respetos a los soldados del ejército rojo que murieron durante la segunda guerra mundial.

Los presidentes de los parlamentos de España, Alemania, Francia e Italia han firmado un artículo conjunto en el que se pide a la Unión Europea un “plan Marshall” para reconstruir Ucrania tras la invasión rusa y asegurar su pertenencia a los valores occidentales.

Rusia sostiene que utilizar sus reservas congeladas en el exterior para cubrir los costos de la reconstrucción de Ucrania sería ilegal y socavaría la confianza en los Veintisiete.

Anonymous hackea televisión rusa

This morning the online Russian TV schedule page was hacked



The name of every programme was changed to "On your hands is the blood of thousands of Ukrainians and their hundreds of murdered children. TV and the authorities are lying. No to war" pic.twitter.com/P2uCNz8cqa — Francis Scarr (@francis_scarr) May 9, 2022

El menú de una televisión por satélite rusa ha sido alterado durante la retransmisión del Día de la Victoria para mostrar a los espectadores en Moscú un mensaje crítico sobre la invasión de Ucrania. "Tenéis las manos manchadas de sangre de miles de ucranios y de cientos de niños muertos", señalaba el mensaje. "La televisión y las autoridades mienten. Di no a la guerra". Los lemas han aparecido justo antes del inicio del desfile celebrado este lunes en la Plaza Roja de Moscú.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter que la Comisión espera pronunciarse en junio sobre el proceso de Ucrania para obtener el estatus de candidato a la Unión Europea, algo que finalmente decide el Consejo Europeo. "El futuro de Europa también es el futuro de Ucrania", ha asegurado Von der Leyen en un discurso en Estrasburgo con ocasión del Día de Europa.

