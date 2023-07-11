Mueren cinco mexicanos por choque de helicóptero en el Everest: Últimas noticias de hoy

Este martes 11 de julio de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy sucedidas en México y el mundo. Lo más relevante inicia en Nepal, donde cinco mexicanos murieron tras el choque del helicóptero en el que viajaban al monte Everest.

Además, hay 13 policías y funcionarios de Guerrero retenidos en la comunidad de Petaquillas, tras los bloqueos ocurridos el día de ayer por pobladores en la Autopista del Sol. Mientras que la joven Melani Yuriko, desaparecida en la CDMX, apareció con vida.

Se estrella helicóptero con cinco turistas mexicanos cerca del monte Everest

Cinco turistas mexicanos de una misma familia murieron tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban para visitar el monte Everest. La aeronave de Manang Air despegó a las 10:04 horas, tiempo local, pero perdieron contacto con ella 10 minutos después. El piloto también perdió la vida y las autoridades ya preparan el rescate de los cuerpos.

Siguen retenidos a 13 policías y funcionarios en Petaquillas, Guerrero

13 policías y funcionarios del estado de Guerrero continuaban retenidos hasta la noche de ayer, después de las protestas y bloqueos realizados en la Autopista del Sol.

Melani Yuriko fue hallada con vida en San Luis Potosí, desapareció en CDMX

La joven Melani Yuriko de 13 años de edad, quien desapareció el 28 de junio pasado en la Ciudad de México (CDMX), ya está localizada sana y salva, La adolescente fue encontrada en San Luis Potosí. Familiares y amigos de la joven habían realizado protestas para la búsqueda de la menor de edad.



¡Va de nuevo! Por segundo día realizan bloqueos en la Autopista del Sol

Por segundo día consecutivo, habitantes de diferentes municipios del estado de Guerrero realizan bloqueos en la Autopista del Sol. Los inconformes impiden el paso en el kilómetro 278 del Libramiento Chilpancingo en ambos sentidos a la altura del Parador Marqués.

Violencia en Chilpancingo es ocasionada por detención de miembros de “Los Ardillos”

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que las movilizaciones en Guerrero realizadas ayer lunes son debido a la detención de dos líderes de la banda de la delincuencia organizada conocida como “Los Ardillos”. La funcionaria declaró esto durante la conferencia matutina de hoy 11 de julio de 2023 del presidente AMLO.

Manifestantes liberan a 13 policías retenidos y la Autopista del Sol

Luego de haber instalado una mesa de diálogo entre manifestantes y autoridades del gobierno del estado de Guerrero, alcanzaron acuerdos como la liberación de 13 elementos y funcionarios retenidos, el desalojo de la Autopista del Sol y la carretera federal que desde temprano fue bloqueada por los inconformes.

VIDEO: Avión pierde el control y se estrella en Somalia durante su aterrizaje

Una aeronave de Halla Airlines en Mogadiscio, Somalia, tuvo un incidente durante su aterrizaje. De las 34 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación, sólo algunos presentaron lesiones menores.

Niña muere al quedar prensada en elevador del IMSS en Quintana Roo

Una niña de 6 años de edad murió tras ser prensada por un elevador en el Hospital General de Zona número 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Playa del Carmen, Quintana Roo. La institución asegura que el mantenimiento del elevador es realizado por una empresa externa. La Fiscalía General del estado asegura que hay un detenido por este suceso.