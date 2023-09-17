Últimas noticias de hoy: Checo Pérez queda en octavo lugar en el GP de Singapur

Este domingo 17 de septiembre de 2023, consulta en Fuerza Informativa Azteca (FIA) las últimas noticias de hoy ocurridas en México y el mundo. Lo más relevante comienza en el Gran Premio de Singapur, donde el piloto mexicano Checo Pérez quedó en octavo lugar.

Además, un accidente en una montaña rusa en Alemania dejó ocho personas lesionadas. Mientras que en Estados Unidos hay una vacante para trabajar a distancia con un sueldo de 20 dólares la hora.

Checo Pérez obtiene el octavo lugar en GP de Singapur 2023; Carlos Sainz se lleva la primera posición

Checo Pérez, después de tener una jornada complicada el día de ayer, logró obtener el octavo lugar en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, mientras que Carlos Sainz llegó en la primera posición, Lando Norris y Lewis Hamilton completaron el podio.

Accidente de montaña rusa deja a ocho heridos en Alemania en pleno Oktoberfest

Una montaña rusa sufrió una colisión que dejó a ocho personas lesionadas en Múnich, Alemania, en plenas celebraciones del Oktoberfest.

¿Buscas chamba? EU lanza vacante a distancia para nómadas digitales; ofrecen 20 dólares la hora

Una empresa en Estados Unidos publicó una vacante para agente bilingüe en español, en la cual ofrecen un pago de entre 19.50 y hasta 21 dólares la hora.

VIDEO: Flamazo en puesto de comida deja dos lesionados en Morelia

Al menos dos personas resultaron lesionadas luego de un flamazo ocurrido en un puesto de comida de la colonia Jaujilla en Morelia, capital de Michoacán. Una cámara captó el momento en que presuntamente el aire movió una lona colocada en el puesto fijo de comida.