Accidente de montaña rusa deja a ocho heridos en Alemania en pleno Oktoberfest

Una montaña rusa sufrió una colisión que dejó a ocho personas lesionadas en Múnich, Alemania, en plenas celebraciones del Oktoberfest.

El incidente ocurrió a las 10:15 horas, tiempo local de este domingo 17 de septiembre de 2023, cuando dos vagones de la atracción conocida como Höllenblitz ("Relámpago del infierno", en alemán), chocaron entre sí, con lo cual causaron lesiones a ocho pasajeros, de los cuales, dos debieron ser trasladados a un hospital para recibir tratamiento.

Los primeros reportes indican que uno de los vagones impactó al que tenía enfrente y las causas del incidente serán investigadas, destacó la policía local.

¿Qué es el Oktoberfest?

El Oktoberfest inició ayer sábado 16 de septiembre y terminará el 3 de octubre de 2023. Los organizadores esperan ganancias de hasta 1.2 mil millones de euros para Alemania, procedentes de cerca de seis millones de visitantes de todo el mundo, especialmente de Asia.

Históricamente, esta festividad inició el 12 de octubre de 1810, como parte de la celebración del matrimonio entre el príncipe de Bavaria, Luis I, con la princesa Therese von Sachsen-Hildburghausen.

Cada una de las destilerías de Múnich coloca una estructura con capacidad de 6 mil clientes. El consumo de cerveza en estas festividades puede ser superior a los 7 millones 580 mil litros, destaca la Enciclopedia Britannica.

Oktoberfest 1st day !! 🍻 pic.twitter.com/Zw47yeokwZ — Rogelio Galván 🇩🇪🇲🇽 (@RogelioGalvn2) September 17, 2023

¿Cómo es la montaña rusa Höllenblitz?

La montaña rusa Höllenblitz es una atracción techada con temática de minas. Cuenta con efectos de luz de neón al interior. Cada tren no sólo atraviesa la oscuridad, sino que cada una de sus góndolas giran libremente, describe la guía del Oktoberfest.

El juego mecánico fue construido en 1992 e ingresó como parte de la fiesta alemana de la cerveza desde el año 2007. “El circuito siempre ha permanecido sin cambios y no ofrece la experiencia más suave que puedas imaginar”, resalta la página web sobre recomendaciones del Oktoberfest.

El canal de YouTube especializado Theme Park Review la califica como la “montaña rusa techada más extraña”. Incluso tiene un recorrido donde es posible apreciar que gran parte del recorrido es a oscuras, con algunas luces en el interior y un tramo en el cual los vagones recorren el área frontal de la atracción en el exterior.

