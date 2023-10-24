Últimas noticias de hoy: Explota casa en la colonia La Pastora, CDMX

Este martes 24 de octubre de 2023, una casa habitación explotó en la colonia La Pastora, alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX). Consulta esta y más últimas noticias de hoy en Fuerza Informativa Azteca (FIA), para que estés al tanto de lo que pasa en México y el mundo.

Además, una escalera eléctrica de la estación Polanco, de la Línea 7 del Metro CDMX, tuvo un incidente que dejó personas lesionadas. Mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) suspendió a uno de sus directivos por alterar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fuerte explosión en la Gustavo A. Madero destruye viviendas de la colonia La Pastora

Este martes ocurrió una explosión por acumulación de gas en una casa en la colonia La Pastora, alcaldía Gustavo A. Madero en la CDMX. Al menos otras seis viviendas resultaron afectadas.

Metro CDMX: Personas caen en las escaleras eléctricas de Polanco y terminan heridas



Esta mañana, ocurrió un incidente en las escaleras mecánicas de la estación Polanco de la Línea 7 del Metro CDMX. Varias personas resultaron lesionadas. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) asegura que averiguará la causa de este hecho.

#ÚLTIMAHORA | Escalera mecánica del @MetroCDMX se paraliza y retrocede,provocando la caída de seis personas.



Información en proceso.



📷 | @luismiguelbaraa. pic.twitter.com/TLsZLCHk6h — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 24, 2023

INE suspende a uno de sus directivos por alterar dichos de AMLO en conferencias mañaneras

Manuel Cruz, director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, quedó suspendido de sus funciones por parte del Órgano Interno de Control del INE, debido a que alteró las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en una denuncia interpuesta por Xóchitl Gálvez. Aún no está definido su la suspensión es temporal o definitiva.



¡Ahora sí! INE aprueba que partidos postulen a cinco mujeres para las nueve gubernaturas en elecciones 2024

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad en lo general y con un voto en contra en lo particular que partidos políticos postulen a cinco mujeres y cuatro hombres en las nueve entidades que renovarán gubernaturas en las próximas elecciones 2024, en contraste con el intento de votar esta decisión la semana pasada, la cual resultó con un rechazo del documento.

Chofer de una combi atropella a un policía en el Edomex al intentar huir

En el municipio de Tultitlán, el conductor de una combi de transporte público quedó detenido después de circular en un carril confinado del Mexibús en la avenida Jose López Portillo, darse a la fuga y atropellar a un oficial de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

“Otis” se intensifica a huracán categoría 2 en su trayectoria hacia Acapulco; estas son las regiones bajo alerta

“Otis” evolucionó a huracán categoría 2. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que debido a este fenómeno, se esperan lluvias torrenciales en el sur y sureste de México. Llamó a la población a estar pendientes de los avisos de las autoridades locales.

#Otis se intensificó a #huracán categoría 2🌀



Permanece sobre aguas del Océano Pacífico acercándose a #Guerrero a 170 km al sur-suroeste de Punta Maldonado y a 220 km al sur-sureste de #Acapulco.



Vientos máximos sostenidos de 130 km/h.https://t.co/zWxQTFbvxJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 24, 2023

Comisiones del Senado aprueban eliminar los 13 fideicomisos del Poder Judicial

Las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. La Mesa Directiva recibirá el dictamen para su discusión en el pleno y someterlo a votación.

Las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda del @senadomexicano aprobaron la minuta que pretende extinguir 13 #fideicomisos del #PoderJudicial.



El dictamen se turnó a la Mesa Directiva para su discusión en el Pleno. pic.twitter.com/BLKBOynKtp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 24, 2023

¡Huracán “Otis” ya es categoría 5!

En tan solo unas horas, “Otis” alcanzó la categoría máxima como huracán al llegar al nivel 5 en la escala de Saffir-Simpson, según informó el Centro Nacional de Huracanes.

“Es probable que se produzcan daños catastróficos cuando el núcleo del huracán se desplace hacia la costa”, acentuó la agencia de gobierno. El fenómeno presenta vientos de más de 252 km/h.

Hurricane #Otis Advisory 12: Otis Rapidly Intensifies to a Category 5 Hurricane. Catastrophic Damage Likely Where the Core of the Hurricane Moves Onshore. https://t.co/Oy8uoeSibM — NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) October 25, 2023

UNAM expulsa a presuntos responsables de incendiar y vandalizar el CCH Azcapotzalco

Luego de identificar a los 9 presuntos responsables de incendiar y vandalizar el CCH Azcapotzalco el pasado 20 de octubre, la UNAM los expulsó provisionalmente y presentó denuncias penales en su contra.

Tras conocerse que los encapuchados usaron gasolina para prender fuego a profesores y personal administrativo que se encontraba retenido en el Edificio de Dirección, la institución realizó las investigaciones para conocer la identidad de los que aparentemente eran alumnos.

Papa Francisco acepta renuncia de obispo que organizó una orgía en la diócesis

El obispo polaco Gzegorz Kaszak entregó su renuncia al Papa Francisco luego de verse envuelto en un escándalo sexual, pues se le acusó de organizar una orgía dentro de su diócesis en Polonia.

Medios polacos informaron que en el lugar había un hombre que ofrecía servicios sexuales, quien se desmayó después de tomar varias pastilla para la disfunción eréctil, por lo que la orgía salió a la luz.

El obispo compartió un comunicado donde anunció su renuncia, sin dar detalles sobre el motivo, pero agregó que el Papa Francisco la había aceptado.