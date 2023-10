Durante la tarde del martes 24 de octubre, el Senado de la República aprobó extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que a espera de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, el Sindicato de Trabajadores del PJF anunció la extensión del paro nacional, en reclamo por la eliminación de estos recursos.

A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional dio a conocer la votación interna entre la Asamblea Plenaria y los 66 Secretarios Generales en el país, por lo que confirmaron la determinación de mantener el paro de labores hasta el próximo domingo 29 de octubre.

Con esta decisión, se acumularán al menos 10 días consecutivos en los que los trabajadores del Poder Judicial no laboran, pues aunque los reclamos en las calles iniciaron desde el pasado lunes 16, el paro no se confirmó sino hasta el 19 de octubre.

“Tal determinación se ha comunicado a nuestra base trabajadora, con el objeto de retomar de manera regular nuestras actividades laborales en los órganos jurisdiccionales, auxiliares y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del próximo lunes 30 de octubre”, se lee en el escrito.

Los trabajadores del #PoderJudicial decidieron mantener su paro nacional, en rechazo a la extinción de 13 #fideicomisos que elimina sus prestaciones, representa el robo de sus recursos y vulnera sus derechos laborales.



El #paro se extenderá hasta el próximo 29 de octubre. pic.twitter.com/W2tjQDwG5e — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

SCJN no tendrá represalias contra quienes se unan al paro nacional

Cuando se hizo oficial el paro de labores la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no declarar inhábiles los días; sin embargo, los ministros aseguraron que no habrá consecuencias para quienes no acudan a trabajar y se sumen a las protestas contra la eliminación de 13 fideicomisos.

Además, cabe mencionar que a pesar del paro, jueces y magistrados atienden casos urgentes, mientras que las audiencias y sesiones judiciales se realizarán de manera habitual, por lo que el grueso de los funcionarios que pausan sus actividades son del área administrativa y auxiliares de oficina del Poder Judicial de la Federación.

¿Por qué protestan los trabajadores del Poder Judicial?

Las protestas y el paro nacional por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial son debido a que en el Congreso se aprobó la eliminación 13 de los 14 fideicomisos asignados en su presupuesto, lo que representa un recorte de alrededor de 15 mil millones de pesos.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al menos seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.

El único fondo sobreviviente es el del “Apoyo a la Administración de Justicia”, mismo que maneja el Consejo de la Judicatura y que, al tercer trimestre de 2023, tiene recursos por las de 6 mil 103 millones de pesos.