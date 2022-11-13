Mantente informado con las últimas noticias de este domingo 13 de noviembre de 2022; algunas de ellas son el cumpleaños número 69 del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, y la contingencia ambiental.

Últimas noticias de hoy 13 de noviembre

Funcionarios felicitan a López Obrador

En el marco del cumpleaños número 69 del presidente López Obrador, algunos funcionarios le mandaron felicitaciones, entre ellos se encontraron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.



Explosión en Estambul deja al menos cuatro personas muertas

Este domingo 13 de noviembre se registró un atentado con bomba que sacudió la avenida comercial de Istiklal en el centro de Estambul. El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan informó que la explosión en Estambul dejó al menos cuatro personas muertas y 53 heridas.



Doble Hoy no Circula

Desde el pasado sábado 12 de noviembre se registraron altas concentraciones de partículas de contaminación en el aire, por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México.



Marcha en defensa del INE

Cientos de personas asistieron a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Ángel de la Independencia. Poco después de las 10:00 horas, el expresidente Vicente Fox Quesada, se unió a la marcha en contra de la Reforma Electoral, donde se tomó fotos con los participantes.



Detienen a maestros por su presunta responsabilidad en la muerte de Abner

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que Ana María, maestra de natación del Colegio Williams, y el guardavidas Alberto, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte del pequeño Abner; los señalan de homicidio con dolo eventual.



Adolescente dio a luz afuera de un hospital en Chiapas y su bebé murió

La Secretaría de Salud del estado confirmó que inició el proceso administrativo para esclarecer y determinar las responsabilidades contra quien o quienes resulten responsables de algún probable acto de omisión o negligencia.



Vinculan a proceso a Rautel "N" por el feminicidio de Ariadna Fernanda.

En la continuación de la audiencia, un juez vinculó a Rautel "N" a proceso por su presunta implicación en el feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz.