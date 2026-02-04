¿Ya no enfrentará a la justicia? Aplazan audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ¿por qué?

El proceso legal contra el exmandatario venezolano, Nicolás Maduro , ha sufrido su primer ajuste significativo en el calendario. Aunque todo estaba listo para que Maduro y Cilia Flores volvieran a pisar la corte del Bajo Manhattan el 17 de marzo, el juez federal Alvin Hellerstein decidió dar luz verde a una prórroga de nueve días, así que su audiencia será el 26 de marzo.

Este movimiento técnico no altera la gravedad de los cargos, pero otorga un margen necesario para manejar un caso que no tiene precedentes en la justicia neoyorquina.

La fiscalía, pidió mover la fecha de la audiencia de Maduro, del 17 al 26 de marzo. ¿La razón oficial? “Logística”.



Tanto la fiscalía como la defensa han consentido el retraso. Sin embargo, el aplazamiento también puede responder al intercambio de pruebas: la fiscalía necesita… pic.twitter.com/xcnG6zDJEp — Obstinado (@05t1n40) February 2, 2026

Fiscalía encargada del caso de Maduro pide prórroga

El motivo principal del retraso es de carácter operativo. La Fiscalía solicitó más tiempo argumentando razones logísticas complejas. Trasladar a un prisionero de este perfil desde el Centro de Detención Metropolitana en Brooklyn hasta el tribunal en Manhattan requiere un despliegue de seguridad que afecta el tráfico y la vigilancia de toda la ciudad.

Además, los fiscales están terminando de procesar el "descubrimiento" de pruebas, asegurándose de que cada grabación, documento y testimonio esté debidamente clasificado antes de entregarlo a la contraparte.

Captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Maduro y Flores llegaron a Nueva York tras una operación militar estadounidense en Caracas que resultó en la baja de al menos 56 efectivos. Su primera aparición ante el juez ocurrió el lunes 5 de enero, un momento que dio la vuelta al mundo.

Desde entonces, la pareja ha permanecido bajo custodia en la cárcel federal de Brooklyn, un recinto de máxima seguridad donde esperan el desarrollo de un juicio que promete revelar décadas de operaciones ilícitas vinculadas al narcoterrorismo.

🇺🇸🇻🇪 | El secretario de Guerra de EE.UU, Pete Hegseth, se burla de Maduro.



«Recuerdo cuando Nicolás Maduro se burló de nosotros y dijo: 'Vengan por mí, aquí los espero cobardes'. Pues bien, se enteró. Tres minutos antes de que llegáramos, no tenía ni idea. Ningún otro… pic.twitter.com/tfHaMgdpyo — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 2, 2026

Maduro y su esposa se declaran "no culpables" y denuncian secuestro

Durante su primera comparecencia, Nicolás Maduro mantuvo una postura desafiante. Ante el juez Hellerstein, el acusado afirmó que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela y se calificó a sí mismo como un "prisionero de guerra" que fue secuestrado por fuerzas extranjeras.

Por su parte, Cilia Flores también sostuvo su inocencia. Ambos rechazaron los cargos de conspiración por narcoterrorismo y posesión de artefactos destructivos, una estrategia legal que obligará a la Fiscalía a presentar pruebas contundentes en las próximas sesiones.

Cambian acusación a Nicolás Maduro

Un detalle que ha llamado la atención es el ajuste en la estrategia de la Fiscalía. En la nueva imputación, los fiscales han eliminado las menciones directas al "Cártel de los Soles" como una organización criminal estructurada con Maduro a la cabeza.