¡Le cambió el lema a Trump! Este fue el atrevido gesto de Gustavo Petro hacia el estadounidense

Este martes 3 de febrero de 2026, el presidente de Colombia, Gustavo Petro , protagonizó un momento histórico al reunirse con Donald Trump en la Oficina Oval. El encuentro, marcado por meses de tensiones y sanciones, tuvo su punto más alto cuando Trump le obsequió su famosa gorra roja de MAGA (Hagamos a América grande otra vez).

En un acto de diplomacia disruptiva, Petro tomó un bolígrafo y le añadió una "s" a la palabra America, transformando el lema en "Américas" (Hagamos a las Américas grandes otra vez). Ambos líderes calificaron la cita como "optimista" y "fantástica", abriendo una puerta inesperada al diálogo.

Le propuse a Donald Trump un cambio en la moda: ponerle una "S" a América.



Parece que le gustó. Américas.

Un choque de civilizaciones bajo una gorra roja

Para el mandatario colombiano, la modificación de la gorra fue un planteamiento ideológico profundo. Al escribir "Américas" en plural, Petro subrayó que el hemisferio es un conjunto de naciones que deben trabajar juntas.

"Le propuse un cambio en la moda y parece que le gustó", compartió Petro en sus redes.

La reunión no era un evento cualquiera; era un "cara a cara" que muchos consideraban casi imposible tras meses de roces diplomáticos. El regalo de la gorra roja es una costumbre de Trump, pero para Petro, el objeto representaba una visión de "América".

De la tensión al optimismo: ¿Qué pasó en la Oficina Oval?

La reunión superó las expectativas de ambos lados. Tras meses de declaraciones cruzadas y la sombra de posibles sanciones, Trump calificó el encuentro como "productivo y fantástico". Por su parte, Petro calificó la reunión con un optimismo notable, señalando que se trató de un encuentro entre diferentes sin humillaciones.

Los temas centrales fueron la lucha contra el narcotráfico, la transición energética y la situación política en Venezuela , temas donde ambos encontraron puntos de coincidencia inesperados.

"Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia". Donald Trump.

Los regalos de Trump: Libros, fotos y autógrafos

Además de la famosa gorra roja, Trump entregó a Petro otros obsequios. Entre ellos, una copia firmada de su libro con la dedicatoria: "Eres genial". También compartieron una carpeta con una fotografía de ambos estrechándose la mano, reforzando la idea de que, a pesar de las profundas diferencias ideológicas, ambos presidentes han decidido establecer una línea de comunicación directa.

Petro y Trump hablaron sobre Venezuela

Un punto clave de la conversación fue la crisis en Venezuela . Ambos líderes coincidieron en que prefieren evitar el camino de las sanciones extremas y buscar soluciones que estabilicen la región.

Petro propuso un enfoque basado en el respeto a la soberanía pero con una vigilancia clara sobre los derechos humanos. Trump, por su parte, mostró interés en asegurar que el flujo de recursos energéticos no se vea interrumpido por la inestabilidad política.

¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria?

No entiendo mucho el inglés

Petro y Trump refuerzan relación

El encuentro concluyó con una invitación de Petro a Trump para visitar Colombia. Aunque el mandatario colombiano está en la etapa final de su gobierno, este acercamiento parece haber "congelado" las amenazas de sanciones que marcaron el inicio de 2026.