Veracruz dará el último adiós al teniente Luis Enrique Castillo, tras accidente aéreo en Texas

El accidente aéreo de la Secretaría de Marina de México en Texas no solo impactó a las autoridades: también enlutó a Veracruz. En la comunidad de El Pantano, municipio de Tierra Blanca, el dolor es profundo, porque ahí nació y creció el teniente Luis Enrique Castillo, uno de los tripulantes del avión siniestrado.

Último adiós en Tierra Blanca al teniente Luis Enrique Castillo

Luis Castillo, de 29 años de edad, egresó de la Heroica Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, en el puerto jarocho.

Para su comunidad, era un orgullo: un joven que había logrado abrirse camino dentro de la Marina y que representaba esfuerzo, disciplina y compromiso.

La familia Castillo Terrones recibió la trágica noticia del fallecimiento del Teniente Luis Enrique Castillo, tras el accidente aéreo en Galveston, Texas.

Hoy, el sentimiento es distinto pero igual de fuerte. Decenas de personas esperan sus restos para darle el último adiós el próximo viernes, en medio de muestras de respeto y reconocimiento por su servicio.

Mientras continúan las reacciones por el accidente ocurrido en Texas, en El Pantano el mensaje se repite entre vecinos, familiares y amigos: recordar al teniente Luis Enrique Castillo como el joven que llevó el nombre de su tierra hasta la institución naval y que ahora regresa para su despedida final.

Él es Fede, el niño que falleció durante accidente aéreo en Texas

El accidente ocurrió durante una misión humanitaria que se realizaba en coordinación con la Fundación Michou y Mau , cuyo objetivo era llevar al pequeño al Hospital Shriners para que pudiera continuar con su atención médica.

Fede , de dos años de edad y originario de Escárcega, Campeche, sufrió quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo tras un accidente doméstico, razón por la cual era trasladado para su atención, pero hoy se cuenta entre las víctimas fatales.

En Fundación Michou y Mau expresamos nuestra profunda solidaridad con las familias ante los hechos ocurridos.

Entre las víctimas se encuentra el doctor Juan Alfonso Adame González, quien acompañaba y cuidaba al pequeño Fede durante el vuelo.

Además del teniente de corbeta, Juan Iván Zaragoza Flores, de 25 años, originario de Tecomán, Colima. Los equipos de rescate lograron sacar con vida a dos mujeres: la enfermera Miriam de Jesús Rosas Mancilla, quien formaba parte del personal médico que acompañaba al paciente, y Julia Aracelis Cruz Vera, quien viajaba como acompañante del menor. Ambas sobrevivieron al accidente.