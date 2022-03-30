Un día como hoy 30 de marzo: Atentado contra Ronald Reagan

El 30 de marzo es una fecha que reúne dos acontecimientos históricos importantes que ocurrieron un día como hoy pero hace más de 20 años, el primero el atentado contra el ex presidente de Estados Unidos Ronald Reagan y el segundo el deceso de la Reina Madre.

¿Cómo fue el atentado contra Ronald Reagan el 30 de marzo?

Un día como hoy 30 de marzo, pero de 1981, el ex presidente de Estados Unidos Ronald Reagan fue víctima de un atentado, a solo dos meses de haber tomado posesión del cargo como mandatario del país.

El ex presidente Ronald Reagan salió de una conferencia en un hotel de Washington cuando un posible asesino lo interceptó y le disparó en el pecho, la bala le perforó el pulmón derecho.

El atacante, identificado como John Hinckley, disparó en seis ocasiones contra el ex presidente y el equipo que lo acompañaba, por lo que resultaron heridos el secretario de prensa, un oficial del Servicio Secreto y un agente de policía.

Ronald Reagan se recuperó rápidamente y volvió al servicio. Su gracia e ingenio durante el peligroso incidente hicieron que su popularidad se disparara.

Muerte de la Reina Madre un día como hoy 30 de marzo

La Reina Madre, viuda del rey Jorge y mamá de la reina Isabel II, murió un día como hoy 30 de marzo pero del 2002.

Today we remember Queen Elizabeth The Queen Mother, The Prince of Wales’s beloved Grandmother.



🔊The Prince previously commissioned a special piano concerto in her memory, which in this recording is performed by @lang_lang with the @LCOorchestra. https://t.co/82UaD1wtO4 — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) March 30, 2022

La Reina Madre falleció mientras dormía en su residencia de Windsor a la edad de 101 años.

La Reina Madre recibió una serie de órdenes, condecoraciones y medallas, tanto en Reino Unido como en el exterior.

Este 30 de marzo, la familia real recordó a la Reina Madre con un concierto de piano especial en nombre de la monarca para comemorar su 20 aniversario luctuoso.

“Hoy recordamos a la Reina Isabel La Reina Madre, la amada Abuela del Príncipe de Gales”, compartió la familia real a través de sus redes sociales junto a un video con imágenes de la ex monarca.

