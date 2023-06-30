Una casa al revés atrae a cientos de turistas, ¿quieres saber dónde está?

Desde hace cuatro años, la casa al revés se ha convertido en el centro turístico de Hartbeespoort, una pequeña ciudad ubicada en la Provincia del Noroeste, Sudáfrica, porque impacta a los sentidos de los visitantes sin importar si están lejos, cerca o adentro de la casa.

"Desde el momento en que entras y ves las cosas al revés, te sientes un poco desequilibrado. Pero lo disfruté. Y el tipo que pensó en eso, creo que es un genio", comentó el visitante Dawie Kruger.

¿Cómo es la casa del revés de Sudáfrica?

La casa al revés se sitúa a 45 minutos de la ciudad de Pretoria, su techo está en el piso y el suelo, es decir el pasto, da al cielo; su fachada es de color rojo y naranja, muchos visitantes aseguran que es una maravilla arquitectónica, sacada de un cuento para niños.

Visitantes aseguran que por dentro, la casa del revés les genera desconcierto porque el diseño, los muebles y los electrodomésticos están colocados cuidadosamente para que sientan que están en un universo alternativo.

Durante uno o dos horas, es una salida divertida de la realidad, que hará cuestionarse las reglas de la gravedad, "no esperaba que fuera tan interesante y en realidad tan bien pensada porque, creer que todo está "patas arriba", incluso el lavavajillas, el microondas, pensaron en el más mínimo detalle. Y esperaron mucho tiempo obviamente construyendo para que todo sea absolutamente real", platicó la visitante, Zonel Kruger.

¿Quién construyó la casa del revés?

Tomasz Tusik, diseñó y construyó la casa al revés, se inspiró en una similar que está en Polonia, su país natal, su obra la inició en 2019 y tardó menos de un año en terminarla.

"El concepto de la casa al revés proviene de Polonia. Al principio, la vi durante las vacaciones uno de los años. La idea, estaba en mi cabeza desde 2012. Entonces, la construcción física de la casa y su terminación se hizo en nueve meses", dijo Tomasz Tusik.

El diseñador asegura que esta casa del revés de Sudáfrica no será la última de sus fascinantes creaciones y promete involucrarse en un nuevo proyecto donde también deje atónita a la gente.

"Creo que cambia tu mente. Una vez que entras, una vez que exploras el interior, especialmente porque está construido bajo el ángulo, puedes experimentar un poco de mareo y una sensación diferente de la casa".