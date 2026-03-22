“La Wera”: UNACH investiga la muerte de una perrita utilizada en práctica veterinaria en Chiapas

El caso de “La Wera”, una perrita callejera conocida y querida en la comunidad de Mezcalapa, Chiapas, ha generado indignación luego de que se diera a conocer que fue u tilizada en una práctica veterinaria por estudiantes de la UNACH, donde perdió la vida.

Tras las denuncias y el reclamo social, la universidad reconoció lo ocurrido, inició una investigación interna y anunció medidas cautelares.

¿Cómo perdió la vida "La Wera" en la UNACH?

El caso de “La Wera”, una perrita en situación de calle que era conocida y cuidada por habitantes de Mezcalapa, en el municipio de Copainalá, Chiapas, ha desatado indignación social luego de que se confirmara que fue utilizada en una práctica quirúrgica por estudiantes de la Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa, donde perdió la vida.

De acuerdo con testimonios de la comunidad, el animal habría sido recogido sin el consentimiento de quienes la procuraban. Tras su desaparición, surgieron denuncias en redes sociales que apuntaban a su uso en actividades académicas, lo que generó reclamos hacia los docentes y las autoridades educativas.

La UNACH responde ante el caso de "La Wera"

Ante la presión, la Universidad Autónoma de Chiapas emitió un posicionamiento en el que lamentó la muerte de la perrita, reconociendo que lo ocurrido no está alineado con los principios de bioética y bienestar animal que promueve la institución.

Asimismo, informó que el 19 de marzo se inició un procedimiento disciplinario para investigar los hechos y deslindar responsabilidades.

Como parte de las medidas adoptadas, la oficina del Abogado General solicitó la implementación de acciones cautelares, entre ellas la suspensión provisional del docente involucrado, así como la vigilancia estricta de las prácticas clínicas para evitar situaciones que vulneren la integridad de los animales.

Además, la UNACH anunció la creación de un comité interdisciplinario integrado por especialistas en Medicina Veterinaria, Bioética, Derecho y Derechos Humanos, con el objetivo de revisar los protocolos académicos y garantizar un trato digno hacia los animales utilizados en procesos formativos.

Mientras colectivos y ciudadanos exigen justicia para “La Wera” y garantías de que hechos similares no se repitan.