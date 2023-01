UNAM: Consejo Universitario decidirá la sanción por plagio de tesis de Yasmín Esquivel

Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) citará a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para analizar y decidir las sanciones respecto al plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel.

“La UNAM no evade su responsabilidad. No es timidez ni temor ni encubrimientos. No puedo ir más allá de la normatividad actual, el prestigio de la institución está entre dicho. Pero no decidiremos por presiones externas” afirmó Enrique Graue Wiechers

La Comisión de Honor del Consejo Universitario se encargará de revisar los dictámenes y la documentación emitida por el Comité de Integridad Académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón) junto con las evidencias que continúan surgiendo sobre los casos de plagios en tesis.

El rector de la @UNAM_MX, Enrique Graue, emitió un mensaje para aclarar dudas que se han generado sobre el tema de tesis plagiadas: @UNAM_MX.



Será el Consejo universitario el que decida las sanciones contra la ministra Yasmín Esquivel luego de confirmarse que plagió su #tesis. pic.twitter.com/O42SCFSsuY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 20, 2023

“Con determinación, libertad y respetando las normas actuales, hemos estado analizando y estudiando las distintas alternativas y consecuencias que pudieran surgir ante estas acciones”, aseguró Enrique Graue.

El rector de la UNAM detalló que para evitar que se vuelvan a sucitar estos problemas, las tesis deberán ser analizadas con los instrumentos tecnológicos actuales, antes de llegar al Colegio de Directores y a la Dirección de Posgrado.

información en desarrollo...