Joven denuncia que fue drogada con frappé en cafetería en CU; se lo vendieron “más barato”, dice

Una joven presuntamente fue drogada en una cafetería ubicada en las inmediaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al sur de la Ciudad de México.

Al parecer, la joven, pidió un frappé en la cafetería La Cova, pero posteriormente habría sentido algunos síntomas extraños en su cuerpo. Tras esta situación, en sus redes sociales, Protección Civil de la UNAM dio a conocer que se tuvo conocimiento de la situación.

Los hechos fueron denunciados en un grupo de Facebook denominado Ventas CU Sin Censura, el pasado 3 de junio a las 19:54 horas, aunque según su relato, todo pasó el viernes 31 de mayo. La joven contó que ya había comprado antes en dicha cafetería, pero en aquella ocasión un hombre que atiende ahí le vendió más barato un frappé que pidió.

No obstante, el hombre al parecer le insistió que se quedara en el local a tomárselo, pero ella no aceptó porque llevaba prisa, mientras tanto, él le preguntó por sus horarios “y cosas similares”, a lo que la joven no respondió, pero aseguró que él seguía insistiendo en que se quedara.

Estudiante pensó que tenía una ataque de pánico

La mujer relató que luego de subirse al Pumabus e irse tomando la bebida, se mareó, no escuchaba bien y al llegar a la Facultad de Psicología perdió fuerza en sus manos, sintió que todo se le caía y le daba vueltas. Aunque el frappé se le cayó, lo siguió tomando porque creyó que estaba sufriendo un ataque de pánico.

Sin embargo, estando en clases sintió que se le durmió la mitad de su cuerpo, no podía ver ni oír bien, e incluso comenzó a tener dificultad para respirar. De acuerdo con su testimonio, al salir de clases y pasar por Copilco, el hombre que le vendió la bebida la estaba esperando afuera, por lo que ella se fue a Metro Universidad.

“Ahí me desmaye durante 10 estaciones del metro llegando casi hasta la base, cuando volví no podía levantarme porque no tenía fuerza en mis piernas, me dio mucho vómito y migraña haciendo imposible moverme para pedir ayuda. Al final vinieron por mí y me llevaron a una clínica, el resultado final fue que me había puesto en la bebida ketamina de uso veterinario y hasta hoy sigo con secuelas de la dosis”, denunció.

La denuncia se hizo en redes sociales. | Facebook

Suspenden cafetería La Cova en Ciudad Universitaria

A través de la cuenta @PCUNAM indicó que “se tuvo conocimiento de un incidente en el que una integrante de la comunidad universitaria, refirió haber comprado una bebida frappé en una cafetería denominada La Cova, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, que le provocó diversos malestares de salud”.

Aunado a ello, compartió que la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, tomó conocimiento del hecho, realizando diversas gestiones ante las autoridades correspondientes y a través de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, se logró la suspensión de actividades del comercio, asimismo se ejercerán las acciones legales correspondientes”.