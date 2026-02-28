Refuerza UT Altamira protección de la salud de su comunidad

En cumplimiento de la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Universidad Tecnológica de Altamira (UTALT) llevó a cabo la Primera Jornada de Vacunación 2026, dirigida a su comunidad estudiantil, docentes y personal administrativo.

Mara Grassiel Acosta González, rectora de la universidad, mencionó que el propósito de esta actividad fue fortalecer la salud de las y los estudiantes mediante acciones preventivas que contribuyan al bienestar integral dentro del entorno universitario.

Explicó que la jornada contempló la aplicación de las vacunas contra el sarampión, la influenza y el tétanos, y se alinea a las estrategias impulsadas por el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, para fortalecer la cultura de la prevención y el cuidado entre las y los jóvenes universitarios.

Destacó la importancia de generar espacios que favorezcan el desarrollo integral de la comunidad universitaria y agradeció el apoyo del personal de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Unidad de Medicina Familiar N° 10, Altamira, por su compromiso y profesionalismo durante la jornada.

Resaltó que, con estas acciones, la Universidad Tecnológica de Altamira reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, impulsando estrategias que fortalecen una comunidad universitaria más saludable y consciente de la importancia de la prevención.