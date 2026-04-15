¡Temen por sus vidas! Alerta AMBER por Rocio y Diego, dos menores desaparecidos en Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato activó una doble Alerta AMBER luego de la desaparición de dos menores de edad en distintos municipios del estado, generando preocupación entre autoridades y ciudadanía.

Se trata de Rocío Mendoza Torres y Diego Alfredo Oros Pastrano, quienes fueron vistos por última vez en San Felipe y Cortazar, respectivamente, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

ALERTA AMBER: ¿Quién es Rocío Mendoza Torres y dónde desapareció?

De acuerdo con el reporte FGEG-AAGTO-248/2026, Rocío Mendoza Torres, de 15 años, desapareció el pasado 12 de abril de 2026 en el municipio de San Felipe, Guanajuato.

La menor vestía playera morada con líneas blancas y negras, short negro y tenis verdes. Como señas particulares, presenta manchas blancas en el labio inferior. Autoridades estatales informaron que se teme por su integridad, ya que podría ser víctima de algún delito debido a su condición de menor de edad.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Roció Mendoza Torres de 15 años, San Felipe, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/YzmKCeYst1 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) April 15, 2026

Alerta AMBER Guanajuato: ¿Qué se sabe de Diego Alfredo Oros Pastrano?

En un caso separado, la Alerta AMBER FGEG-AAGTO-247/2026 reporta la desaparición de Diego Alfredo Oros Pastrano, también de 15 años, visto por última vez el 14 de abril de 2026 en Cortazar, Guanajuato.

El adolescente vestía pantalón azul, playera blanca, chamarra azul y zapatos negros. Como seña particular, tiene un lunar en la nariz del lado izquierdo. Al igual que en el caso de Rocío, las autoridades señalan que existe un riesgo inminente para su integridad, por lo que la alerta fue activada de forma inmediata.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Diego Alfredo Oros Pastrano de 15 años, Cortazar, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/eMdaas4NA6 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) April 15, 2026

Alerta AMBER México: ¿Qué hacer si tienes información?

La Fiscalía del Estado de Guanajuato hizo un llamado urgente a la población para colaborar en la localización de ambos menores. En caso de contar con información, se pide:

No intervenir directamente



Comunicarse de inmediato al 911



O al número 800 DNUNCIA (368-62-42).

La participación ciudadana es clave en este tipo de casos, ya que la difusión oportuna puede marcar la diferencia.

¿Por qué se activa una Alerta AMBER?

La Alerta AMBER México es un mecanismo oficial que se activa cuando un menor de edad desaparece en circunstancias que implican riesgo grave para su integridad. Su objetivo es movilizar a autoridades y sociedad para lograr una localización rápida.

La desaparición de menores sigue siendo una de las problemáticas más sensibles en México. La difusión en redes sociales y medios puede ser crucial para acelerar su localización. Hoy, dos familias viven horas de angustia; ¿podría la información que alguien tiene hacer la diferencia para encontrarlos a tiempo?