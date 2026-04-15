Reportan desaparición de Rogelio Portillo, director de Bienestar en Huetamo y objetivo de la DEA desde 2021

Rogelio Portillo Jaramillo, actual director de Bienestar en el municipio de Huetamo, Michoacán, ha sido reportado como desaparecido. El funcionario, quien también fue excandidato de Morena, fue visto por última vez el pasado 28 de marzo, y hasta el momento las autoridades no descartan que se trate de un secuestro, dada la compleja red de antecedentes que lo rodean.

De acuerdo con los reportes oficiales, el funcionario fue visto por última vez el pasado 28 de marzo, alrededor de las 17:00 horas; desde ese momento, se perdió todo contacto con él, lo que obligó a sus familiares a denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Portillo no es un funcionario cualquiera, pues desde 2021 su nombre saltó a la escena nacional no por sus propuestas políticas, sino por aparecer en la lista de los más buscados por la DEA tan solo dos meses antes de la elección municipal. La agencia de Estados Unidos mantiene vigente su ficha de búsqueda, acusándolo de conspiración para distribuir narcóticos en territorio estadounidense, bajo la advertencia: "El fugitivo puede estar armado y ser peligroso".

🔴 Desaparece Rogelio Portillo, director de Bienestar en Huetamo



Excandidato de Morena, fue visto por última vez el 28 de marzo



Desde 2021 era señalado por la DEA por presuntos vínculos con narcotráfico



Autoridades no descartan secuestro pic.twitter.com/riWVpVCnya — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 15, 2026

El desafío a la DEA: "Aquí estoy con todos ustedes"

Durante su campaña política en 2021, Rogelio Portillo desafió abiertamente los señalamientos de la agencia antidrogas. En un video que circuló en sus redes sociales, cuestionó por qué, si supuestamente lo buscaban, no lo habían detenido mientras realizaba actos públicos.

"Se han publicado videos acerca de muchas cosas de mi persona... pero yo soy el candidato oficial y legal de Morena", afirmó en aquel entonces ante sus simpatizantes. Incluso llegó a mofarse de la situación asegurando: "Yo no sé cómo no me han encontrado si mi teléfono es público y aquí estoy con todos ustedes".

Una familia bajo el radar criminal

El pasado de Portillo Jaramillo está marcado por eventos violentos y vínculos familiares bajo sospecha. Es hijo de Edilberto Portillo Mendoza, fundador del grupo musical "Beto y sus canarios", quien en 2003 sobrevivió a un atentado armado en Morelia.

Esta es la ficha de la @DEAHQ de Marcelino Portillo Mendoza:https://t.co/D0Q5e4A88J



Se presume que es hermano de Gregorio Portillo Mendoza, alcalde de Zirándaro por @PartidoMorenaMx. pic.twitter.com/MIJnuBLltq — Janosik García (@Janosikgarcia) December 10, 2019

Sin embargo, el rastro de la DEA no termina con él:

