Reportan desaparición de Rogelio Portillo, director de Bienestar en Huetamo y objetivo de la DEA desde 2021
Su familia ya denunció ante su desaparición ante la Fiscalía, mientras resurge su polémico pasado de desafíos a la justicia de EE. UU. y vínculos familiares bajo sospecha.
Rogelio Portillo Jaramillo, actual director de Bienestar en el municipio de Huetamo, Michoacán, ha sido reportado como desaparecido. El funcionario, quien también fue excandidato de Morena, fue visto por última vez el pasado 28 de marzo, y hasta el momento las autoridades no descartan que se trate de un secuestro, dada la compleja red de antecedentes que lo rodean.
De acuerdo con los reportes oficiales, el funcionario fue visto por última vez el pasado 28 de marzo, alrededor de las 17:00 horas; desde ese momento, se perdió todo contacto con él, lo que obligó a sus familiares a denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
Portillo no es un funcionario cualquiera, pues desde 2021 su nombre saltó a la escena nacional no por sus propuestas políticas, sino por aparecer en la lista de los más buscados por la DEA tan solo dos meses antes de la elección municipal. La agencia de Estados Unidos mantiene vigente su ficha de búsqueda, acusándolo de conspiración para distribuir narcóticos en territorio estadounidense, bajo la advertencia: "El fugitivo puede estar armado y ser peligroso".
🔴 Desaparece Rogelio Portillo, director de Bienestar en Huetamo— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 15, 2026
Excandidato de Morena, fue visto por última vez el 28 de marzo
Desde 2021 era señalado por la DEA por presuntos vínculos con narcotráfico
Autoridades no descartan secuestro pic.twitter.com/riWVpVCnya
El desafío a la DEA: "Aquí estoy con todos ustedes"
Durante su campaña política en 2021, Rogelio Portillo desafió abiertamente los señalamientos de la agencia antidrogas. En un video que circuló en sus redes sociales, cuestionó por qué, si supuestamente lo buscaban, no lo habían detenido mientras realizaba actos públicos.
"Se han publicado videos acerca de muchas cosas de mi persona... pero yo soy el candidato oficial y legal de Morena", afirmó en aquel entonces ante sus simpatizantes. Incluso llegó a mofarse de la situación asegurando: "Yo no sé cómo no me han encontrado si mi teléfono es público y aquí estoy con todos ustedes".
Una familia bajo el radar criminal
El pasado de Portillo Jaramillo está marcado por eventos violentos y vínculos familiares bajo sospecha. Es hijo de Edilberto Portillo Mendoza, fundador del grupo musical "Beto y sus canarios", quien en 2003 sobrevivió a un atentado armado en Morelia.
Esta es la ficha de la @DEAHQ de Marcelino Portillo Mendoza:https://t.co/D0Q5e4A88J— Janosik García (@Janosikgarcia) December 10, 2019
Se presume que es hermano de Gregorio Portillo Mendoza, alcalde de Zirándaro por @PartidoMorenaMx. pic.twitter.com/MIJnuBLltq
Sin embargo, el rastro de la DEA no termina con él:
- Su tío, Marcelino Portillo Mendoza, también figura en la lista de los más buscados por la agencia estadounidense. Aparece con cargos de conspiración para distribuir y poseer sustancias controladas.
- Su otro tío, Gregorio Portillo Mendoza, fue alcalde de Zirándaro, Guerrero, y en 2019 se ofreció como intermediario para dialogar con el narco. Gregorio también sufrió un secuestro en marzo de 2021 junto a escoltas de la Guardia Nacional, siendo liberado poco después.