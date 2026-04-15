Lo citaron para comprar una camioneta: Cinco sujetos asaltan a un hombre en Atizapán de Zaragoza, Edomex; le robaron miles de pesos

La delincuencia en el Estado de México (Edomex) continúa siendo exhibida en redes sociales. En esta ocasión, la colonia Jardines de Atizapán en Atizapán de Zaragoza fue el escenario de un robo planeado por cinco sujetos.

Un ciudadano, confiado en que se vería con unas personas para comprar una camioneta, terminó siendo asaltado por un grupo de criminales que le quitaron todo su dinero.

Así fue como cinco sujetos asaltaron aun hombre en Atizapán de Zaragoza, Edomex

Al llegar al punto del encuentro, el comprador no encontró el vehículo quese supone que iba a comprar. En su lugar, fue rodeado por cinco sujetos que lo interceptaron de manera violenta.

Los asaltantes no le dieron oportunidad de reaccionar; a punta de pistola, lo obligaron a tirarse al piso mientras revisaban sus pertenencias para arrebatarle el dinero que ya sabían que cargaba.

¿Cuánto dinero le robaron al hombre estafado en el Edomex?

El objetivo de los delincuentes era robar el efectivo destinado a la supuesta camioneta. Bajo amenazas de muerte y con la víctima sometida en el suelo, los sujetos lograron apoderarse de la cantidad de 300 mil pesos.

Los delincuentes actuaron con rapidez y, en cuestión de segundos, despojaron al hombre de todo lo que traía.

Hombre asaltado en Atizapán de Zaragoza estaba acompañado

Durante el atraco, el hombre no estaba solo; lo acompañaba una mujer que, tras los hechos violentos, no le quedó otra alternativa que retirarse del lugar. .

¿No hay patrullas en el Edomex?

Una de las situaciones que indignan a ciudadanos del Edomex es que en este tipo de casos no hay ni una sola patrulla a la cual recurrir, a pesar de la gran cantidad de delitos que se cometen a diario en este estado.

A pesar de ser una zona supuestamente "segura", en el momento en que los cinco sujetos sometían al comprador, no había ni un solo policía.

Asalto en #Ecatepec



En menos de 30 segundos, despojan a pasajeros que esperaban transporte en la avenida Chiapas, en Santa María Tulpetlac



Disparan al aire para intimidar y huyen pic.twitter.com/ukBdYKtalO — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 13, 2026

La Fiscalía del Edomex ya estaría investigando el robo

Tras el asalto, el afectado acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para presentar la denuncia formal. Las autoridades ya habrían iniciado la carpeta de investigación correspondiente y se espera que se revisen las cámaras de seguridad cercanas para intentar identificar a los cinco involucrados.

Por ahora, de los asaltantes no se sabe nada, por lo que el llamado a la ciudadanía es extremar precauciones al concretar compras de alto valor en sitios públicos.