¿Ya no se puede ir ni al súper? Sujetos armados asaltan a compradores de un supermercado en Morelos

¡Sigue la inseguridad en Morelos! Fue la tarde-noche de este martes 14 de abril cuando sujetos armados asaltaron a clientes de un supermercado de Cuernavaca en pleno estacionamiento .

La tienda ubicada en avenida Domingo Diez no era su único objetivo, pues ya habían recorrido otros dos supermercados, pero no lograron atracarlos.

Delincuentes ya habían recorrido otros supermercados de Morelos con el objetivo de robar

La alerta se encendió cerca de las 18:30 horas. El primer reporte llegó desde una tienda ubicada en la avenida Vicente Guerrero. Clientes y empleados notaron a un grupo de hombres con actitud extraña, presuntamente portando armas de fuego ocultas.

Aunque la policía llegó al lugar, los sujetos ya se habían marchado, moviéndose hacia otro sector de Cuernavaca.

Segundo aviso a las autoridades: Reportaron la presencia de los mismos sujetos en otro supermercado

Minutos después del primer aviso a las autoridades, el miedo se trasladó a otro supermercado en la avenida Manuel Ávila Camacho. Nuevamente, la descripción coincidía: hombres sospechosos merodeando en el lugar.

A pesar de los reportes y del aviso constante a las autoridades, la respuesta de estas no fue eficiente y no logró detener a los sospechosos antes de que accionaran.

Sujetos asaltan supermercado de Morelos

Finalmente, la delincuencia encontró una oportunidad en el estacionamiento de un supermercado en la zona norte, sobre la avenida Domingo Diez.

Dos sujetos a bordo de una motocicleta encañonaron a clientes que estaban por subir a sus autos o entrar a la tienda. Bajo amenazas de muerte, los despojaron de carteras, celulares y objetos de valor en cuestión de segundos, frente a la mirada de otros compradores.

¡Otros delincuentes que escapan!

Tras lograr su cometido, los delincuentes aceleraron sobre la misma vialidad con rumbo desconocido. La Policía Morelos implementó un despliegue de búsqueda por las calles cercanas, pero como ha ocurrido en casos anteriores, no hubo detenidos.

Robos a grandes cadenas: la constante en Morelos

Este asalto no es un hecho aislado. La inseguridad en los comercios de Morelos se ha vuelto una constante preocupante; apenas el pasado 31 de marzo, otro establecimiento fue blanco de la delincuencia cuando sujetos entraron para romper vitrinas y saquear equipos electrónicos.

El patrón de los delincuentes y autoridades se repite: Por un lado, criminales se han dado cuenta de que asaltar lugares como tiendas departamentales o cadenas de supermercados les funciona; por el otro, las autoridades han dejado claro que la impunidad es una de las características que definen la administración actual.