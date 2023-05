¿Se pueden hackear las urnas electrónicas en las elecciones 2023?

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) presentó las urnas electrónicas que se utilizarán en las elecciones 2023, próximas a ocurrir el domingo 4 de junio, en el Edomex y Coahuila, donde se elegirá al próximo gobernador y gobernadora. Ante esto, pueden surgir muchas dudas como si es seguro el voto electrónico.

Durante la presentación se encontró la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, la cual defendió que las urnas electrónicas son necesarias actualmente para el ejercicio democrático, pues México lleva más de 30 años votando de la misma manera, mientras que en otros países alrededor del mundo esta modalidad existe desde 1960.

Durante la presentación, se realizó un simulacro de voto electrónico con las y los alumnos de la @FES_ACATLAN. pic.twitter.com/56ZES3GU4L — IEEM (@IEEM_MX) May 11, 2023

¿Las urnas electrónicas para elecciones 2023 pueden ser hackeadas?

En repetidas ocasiones, tanto el IEEM como el INE han reiterado a la población que las urnas electrónicas son seguras de usar, además de que el voto está protegido; sin embargo, muchos aún consideran que pueden ser manipuladas.

En ese sentido, Carla Humphrey negó que las urnas electrónicas pueden ser hackeadas porque no están conectadas a internet, por lo que no dependen de una conectividad que se pueda interferir ni alterar. Asimismo, todas tienen autonomía de funcionamiento, por lo que no pasa nada si se corta la luz, ya que cada una tiene una batería integrada.

A pesar de que las urnas electrónicas cuentan con diversos beneficios, el principal reto en este modo de votación es el de generar seguridad en los ciudadanos a causa de la desconfianza en las autoridades electorales; sin embargo, el INE asegura que más del 90% confía en las urnas y a más del 80% de la población le gustaría utilizarla en las elecciones 2023.

Twitter @INEMexico Voto electrónico para las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila



¿Cuántas urnas electrónicas se utilizarán en las elecciones 2023?

Para Coahuila se prevé que se empleen 74 urnas electrónicas en las principales ciudades. Cabe destacar que no es la primera vez que se utiliza este método de voto, pues para los procesos federales y locales 2020-2021 del estado se instalaron 50 casillas con urna electrónica. Por otro lado, para el Edomex se implementarán 164 urnas electrónicas.

