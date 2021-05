Usuarios en redes comparten videos sobre el accidente en Metro Olivos

Esta noche colapsó un tren del Sistema de Transporte Colectivo (STC) en la estación del Metro Olivos de la Línea 12.

En redes sociales circulan videos de personas que pasaban por el lugar y observaron cómo la gente pedía ayuda. Hasta el momento, según informes preliminares, se reportan más de 80 heridos y seis muertos.

🚨FUERTES IMÁGENES; PRECAUCIÓN 🚨



Este es el momento exacto en el que se desploma un tramo del #MetroOlivos y se caen por lo menos 2 vagones del @MetroCDMX https://t.co/noAEh6fimB pic.twitter.com/qFXYAoogdG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 4, 2021

En uno de los videos compartidos en internet, una joven dice: “Se oye cómo grita la gente, está gritando a la gente, güey”, mientras que al principio de la grabación se escucha a alguien decir “Ayúdenme”.

En otras grabaciones se observa que el vagón del Metro está entre cables, mientras decenas de personas observan afuera.

Hace unos minutos en Metro Olivos 😱 pic.twitter.com/N7jflqVXKq — Jovani Govea (@GoveaJovani) May 4, 2021

En otro video se observa que algunos peatones tratan de acercarse a la zona del colapso del tren para tratar de ayudar a los lesionados del Metro Olivos.

A lo lejos se escucha que una mujer grita “¡Por favor!”, mientras que otro hombre explica cómo ocurrió el accidente: “alguien me cayó, cuando sentí que iba para abajo me sujetó con el brazo pero alguien llegó y me dio un golpe”, mientras se limpió con el agua y aseguró que perdió su celular y su mochila.

Línea 12 ya tenía afectación desde el sismo de 2017

Desde el pasado sismo del 19 de septiembre en 2017, la Línea 12 del Metro fue cerrada debido a varias afectaciones que dejó el movimiento telúrico.

El STC informó que sobre todo cuatro estaciones quedaron severamente afectadas: Tláhuac, Tlaltenco, Zapotitlán y Nopalera. De modo que se aplicaron resinas epóxicas con las que se recuperó el concreto que sostenía el Metro.

Luego de que fue reabierta, se informó que la Línea 12 ya no representaba ningún para los usuarios y de hecho, se realizaron pruebas con trenes lastrados, a fin de simular las condiciones de operación con usuarios durante la hora pico.

