Alerta Va Por México periodo de sesiones difícil en la Cámara de Diputados

Ciudad de México. Las dirigencias de la Coalición Va Por México reconocen que el periodo de sesiones, que iniciará este jueves en la Cámara de Diputados, agudizará los ataques del gobierno y su partido en contra de la oposición ante la falta de votos para aprobar la reforma electoral y la militarización de la Guardia Nacional.

En reunión conjunta de diputados del PAN, PRI y PRD, los presidentes Marko Cortes, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, llamaron a sus legisladores a mantener unidos para dar la batalla a la que denominan embestida gubernamental.

“No les va a alcanzar porque somos más mexicanos los que queremos vivir con libertad, los que queremos salir adelante y queremos un México mejor y como no les va a alcanzar, van a enfurecer y es cuando la bestia herida es más peligrosa, vienen tiempos difíciles queridos amigos y en estos tiempos difíciles es donde nos requerimos para poder estar a la altura del México que nos tocó vivir”, dijo Marko Cortes, presidente nacional del PAN.

En el encuentro las dirigencias de la Coalición Va Por México reafirmaron que mantendrán la moratoria constitucional en contra de reformas que ponga en riesgo la democracia y sean un retroceso para militarizar el país.

“Por estos retos que se avecinan inmediatos, decirle no a la desaparición del INE, de nuestra democracia, de nuestra libertad, decirle no a la militarización del gobierno y a la militarización de la seguridad, es una relación permisiva muy peligrosa, entre el poder civil y el poder militar que pueden fraguar de tal forma, un acuerdo de complicidades en el cual los que menos seríamos importantes somos los mexicanos”, acusó el panista.

Por su parte, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, alertó que vendrán tiempos difíciles para la oposición en este periodo de sesiones.

“El poder nos amaga con la extorsión porque los legisladores de oposición hemos expresado públicamente que rechazamos categóricamente la reforma electoral y la militarización de la Guardia Nacional, por ello no podemos permitir la persecución política, por eso no podemos permitir que se difame y se calumnie, pero más aún, no podemos permitir que se rompa el régimen democrático”, sostuvo Moreno.

En tanto, el dirigente perredista Jesús Zambrano, afirmo que la Coalición integrada por el PAN, PRI y PRD esta sólida para hacer frente a los embates gubernamentales.

“Así pues hay que decir, hay tiros para defender la constitución y las leyes, hay tiro para defender a las y los niños con cáncer, hay tiro contra los traidores a la constitución y para defender a México”, sentenció Zambrano.