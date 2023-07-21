¡Increíble! Vaca aprende a posar para tomarse una selfie

En Turquía, una vaca aprendió a posar para tomarse una selfie; su dueña, una estudiante universitaria y granjera, fue la encargada de enseñarle el método perfecto para sacarse una foto.

Serife Yilmaz, que cuida a los animales en la granja de su familia, entrenó a su vaca, de nombre Meltem, para que corriera hacia la cámara cuando le pedía una selfie, el animal rápidamente aprendió a hacerlo.

Incluso cuando escucha a su dueña llamarla o ve la cámara, la vaca corre hasta donde esté Yilmaz para posar y salir “muy guapa” en la selfie.

La joven grabó el resultado del entrenamiento de su animal en un video que recibió más de 11.5 millones de visitas en las redes sociales. En las imágenes se ve a la vaca Meltem correr y posar con Yilmaz mientras después de que ella gritó: “Meltem ven, tomemos una selfie juntas”

¿Cómo aprendió una vaca a posar para la selfie?

Serife relató para la agencia de noticias Reuters por qué decidió enseñarle a sus vacas a posar para la selfie, entrenamiento, que aseguró, fue muy sencillo.

La chica dijo que en redes sociales vio un video de un perro golden retriever que había sido entrando para tomarse selfies con su dueño; al hombre le hablaba a su mascota y éste ponía su cabeza en el hombre de su humano.

Por lo que ella pensó que sería sencillo que sus vacas también lo hicieran, así que puso manos a la obra y entrenó a Meltem, quien aprendió muy bien a acercarse a su dueña y posar para la selfie.

“Estaba viendo un video en Instagram y vi un golden (retriever) que fue entrenado para tomar selfies con el dueño, venir y poner la cabeza sobre su hombro para tomar una selfie. Pensé, mis vacas también pueden hacerlo, eso no es gran cosa. Así que entré al establo y filmé el video”, dijo Yilmaz a Reuters.