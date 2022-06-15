EU recomienda vacuna moderna para bebés de 6 meses a 5 años

Un comité de expertos de Estados Unidos (EU) votó a favor de recomendar el uso de la vacuna Moderna contra el Covid-19 para bebés de seis meses hasta niños de cinco años de edad.

La recomendación prácticamente asegura su autorización en Estados Unidos, que podría comenzar a aplicar las primeras dosis a los bebés de seis meses y niños de cinco años la próxima semana.

Durante la reunión virtual, los 21 expertos del comité votaron de manera unánime a favor del uso de la vacuna Moderna tras considerar que los beneficios superan los riesgos en bebés de seis meses hasta niños de cinco años.

WATCH LIVE: The VRBPAC meeting is underway where the committee will discuss Moderna’s EUA request for a COVID-19 vaccine for 6 mos. through 5 years and Pfizer-BioNTech EUA request for 6 mos. through 4 years. https://t.co/K45r1eNgUr — U.S. FDA (@US_FDA) June 15, 2022

Explicaron que la aplicación de la dosis para los menores será reducida en comparación con la de los adultos.

Sin embargo, la autorización oficial para vacunar a los bebés de seis meses y hasta cinco años la tiene que dar la Agencia Estadounidense de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA).

EU recomienda vacuna moderna a personas de 6 hasta 17 años

Los asesores de la Administración de Drogas y Alimentos de EU recomendaron unánimemente que la agencia autorice la vacuna Moderna contra Covid-19 para niños y adolescentes de 6 a 17 años.

Alrededor de 77 millones de personas en los Estados Unidos recibieron al menos un ciclo de dos dosis de la vacuna de Moderna que ha estado disponible durante mucho tiempo para personas mayores de 18 años.

Es probable que la FDA, que generalmente sigue las recomendaciones de sus asesores pero no está obligada a hacerlo, autorice pronto la vacuna Moderna para las edades de 6 a 17 años. El CDC también necesita recomendar el uso de la vacuna. Está previsto que un comité de sus asesores se reúna el viernes y el sábado.

Algunos países de Europa tienen un uso limitado de la vacuna de Moderna para grupos de edad más jóvenes después de que la vigilancia sugiriera que estaba vinculada a un mayor riesgo de inflamación cardíaca, y la FDA retrasó su revisión de la inyección para evaluar el riesgo de miocarditis.