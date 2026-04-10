La cuenta de la “Patria": 973 millones de pesos a la basura por una vacuna inexistente

Durante cinco años, los mexicanos han recibido promesas en lugar de dosis. Fue en abril de 2021 cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció con entusiasmo la creación de la Vacuna Patria, un biológico que prometía devolver a México su soberanía científica. En aquel momento, la narrativa oficial aseguraba que el desarrollo sería un orgullo para el país y una solución para otras naciones. Sin embargo, a mil 825 días de ese anuncio, la realidad en los centros de salud es contundente: la vacuna no existe en la práctica clínica.

La cronología del proyecto está marcada por fechas fatales y justificaciones constantes. En 2021, la entonces directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, proyectaba con optimismo tener el biológico listo para finales de ese mismo año. Pasaron los años 2022 y 2023 entre prórrogas y anuncios de "avances favorables", hasta que finalmente se aseguró que las pruebas habían concluido. No obstante, en los hospitales y centros de salud, la respuesta ciudadana es unánime: los pacientes nunca han visto que se aplique, ni conocen a nadie que la haya recibido.

Cinco años después… la vacuna no llega 💉



La llamada "Vacuna Patria", anunciada en 2021 como símbolo de soberanía sanitaria en México, sigue sin aplicarse tras más de 1,800 días.



💸 Costó alrededor de 973 millones de pesos

📉 Nunca llegó a centros de salud

🦠 Fue diseñada para… pic.twitter.com/FrlXOcdXf9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 10, 2026

Un derroche de 533 mil pesos diarios

El costo de este proyecto ha sido estratosférico para el erario. De acuerdo con datos del Gobierno Federal, el desarrollo de la Vacuna Patria le costó a los mexicanos 973 millones de pesos. Al desglosar esta cifra entre los cinco años transcurridos desde su anuncio, el resultado es indignante: el país ha gastado, en promedio, 533 mil 150 pesos diarios por un producto que no ha llegado al brazo de los ciudadanos.

Especialistas como el médico investigador Malaquías López Cervantes advierten que, incluso si el proceso de producción se estabilizara hoy, la vacuna sería biológicamente obsoleta. El diseño original estaba enfocado en combatir la variante del virus que causó la epidemia mundial en 2020, una versión que ya ha mutado significativamente. Ante este fracaso, la Secretaría de Salud ha sugerido que el desarrollo podría reutilizarse para combatir la fiebre amarilla, a pesar de que ya existen vacunas comerciales eficaces para esa enfermedad.

Hoy, la Secretaría de Salud finalmente reconoce que hubo problemas graves para la producción. Lo que inició como una bandera de independencia tecnológica terminó en un fracaso millonario, dejando a los mexicanos con una cuenta por pagar de casi mil millones de pesos y una larga lista de falsas promesas que nunca se tradujeron en salud pública.