¿Aplicarán la vacuna Patria contra Covid-19 en México? Esto dice la Conahcyt

La Campaña Nacional de Vacunación contra el Covid-19 e Influenza en México se desarrolla del 15 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2025. Este esfuerzo busca inmunizar a más de 54 millones de personas, priorizando a los grupos más vulnerables, como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores de la salud; sin embargo, una de las preguntas que surge en la población es ¿qué pasará con la aplicación de la vacuna Patria? La Conahcyt ya respondió.

¿Qué vacunas contra el Covid-19 se aplicarán en 2024?

De acuerdo con la Secretaria de Ciencia y Tecnología (Conahcyt), durante esta campaña, se aplicarán vacunas ya aprobadas como Abdala y Sputnik V para Covid-19. Mientras que la vacuna mexicana Patria, aunque ha recibido autorización sanitaria y se encuentra en producción, no estará disponible para la temporada invernal 2024.

Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien encabezará la Secretaria de Ciencia y Tecnología, dijo que no hay fecha para comenzar la distribución de la vacuna Patria, por lo que descartó que el biológico se pueda aplicar en esta temporada invernal, como había anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de Salud.

¿Qué ha pasado con la vacuna Patria?

Entrevistada, previo a la instalación de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, la titular de Secretaria de Ciencia y Tecnología señaló que la producción de la vacuna Patria está en curso: “Es un gran logro tener una vacuna ahora, por ejemplo, habrá que actualizarla a ómicron, etc., pero el biológico se va a producir. La empresa tiene un compromiso de entregar un cierto número de vacunas en un cierto tiempo. Yo creo que en esta temporada no, no sé exactamente la cantidad que tengan, pero de cualquier manera en un momento estará lista”.

Desde el pasado 6 de junio, Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgo la autorización sanitaria a la vacuna Patria al considerar que cumple con todos los estándares de seguridad y eficiencia establecidos por la Organización Mundial de la Salud. La administración anterior había anunciado que la vacuna Patria estaría lista para finales de 2021 y tres años después el inmunológico sigue en espera