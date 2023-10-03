¡Orgullo quintanarroense! Valentina Matos se corona campeona infantil en levantamiento de pesas

A través de redes sociales, el ayuntamiento de Tulum reconoció a Valentina Matos por convertirse en campeona infantil en levantamiento de pesas durante una competencia de halterofilia realizado en San Luis Potosí.

Valeria Matos logró un total de tres medallas de oro durante su participación en el Campeonato Infantil Su-15 y Sub-17 de halterofilia, competencia que duró alrededor de tres días.

“Felicidades a Valentina Matos, profesores y familiares por sus tres medallas de oro (..) ¡Gracias Valentina por poner el nombre Tulum en alto!”, expresaron en una publicación en redes sociales.

Valentina Matos obtiene tres medallas de oro

De acuerdo con el Gobierno de Quintana Roo, Valentina Matos participó dentro de la categoría de 32 kilos Sub-11, en la que logró obtener tres medallas de oro, al levantar 30 kilos en arranque, 40 en envión, para finalizar con un total de 70 kilogramos.

Por otro lado, el equipo quintanarroense sumó un total de 18 medallas de oro, cinco de más de plata y dos de bronce, en lo que fue un campeonato que contó con el aval y organización de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas (FMLV).

Selección de Quintana Roo de levantamiento de pesas consigue 25 medallas

La selección de Quintana Roo en la disciplina de levantamiento de pesas logró poner en alto el nombre de su estado al sumar un total de 25 medallas en su participación en el “Campeonato Nacional Infantil Sub-15 y Sub-17 de Halterofilia.

En este campeonato infantil de levantamiento de pesas realizado en San Luis Potosí, se reunieron más de 300 atletas de 10 a 17 años de edad, provenientes de 15 estados del país.

“Estamos muy contentos y orgullosos por el resultado de estas niñas, niños y jóvenes, quienes muchos de ellos están teniendo sus primero compromisos y ganando experiencia”, resaltó el Presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, Eric Arcila Arjona.

|GOBIERNO DE QUINTANA ROO

De acuerdo con el Gobierno de Quintana Roo, lasa y los atletas forman parte de la reserva infantil del equipo quintanarroense, asegurando que con esta competencia comienza su camino rumbo a los próximos Juegos Nacionales CONADE 2024.

Los entrenadores que integran a la selección de Quintan Roo en la disciplina de levantamiento de pesas son: Nolberto Charles (CEDAR), Jorge Rodríguez (CEDAR), Nayeli Hernández (Felipe Carrillo Puerto), Carlos Matos (Tulum), Ignacio Fuentes (Benito Juárez) y Xavier Silva (Benito Juárez).