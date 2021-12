Valentina Orellana: Piden justicia por muerte de joven en California

Valentina Orellana Peralta, una joven de 14 años, originaria de Chile, falleció por la bala perdida de un policía dentro de un centro comercial de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Ahora, sus padres exigen justicia a las autoridades.

El incidente ocurrió el pasado 23 de diciembre, pero apenas las autoridades de California dieron a conocer las imágenes del momento en que un grupo de policías disparó en una tienda de ropa para amedrentar a un delincuente.

Sin embargo, una de las balas de los uniformados atravesó la pared y alcanzó a Valentina Orellana, quien se encontraba dentro de un probador de la tienda midiéndose ropa para Navidad, detalló su mamá a medios de comunicación en California.

Lo que siguió a las detonaciones fueron gritos y un llanto desgarrador que provenía de uno de los probadores de esa tienda departamental en California.

“Estábamos juntas en el Burlington de North Hollywood en un probador de ropita para la Navidad, escuchamos gritos nos sentamos en un asiento abrazadas, rezando, cuando algo impactó a mi hija Valentina y nos lanzó al piso. Murió en mis brazos, no pude hacer nada al ver a mi hija. Ver a una hija o hijo morir en tus brazos es uno de los dolores más grandes y profundos que un ser puede imaginar” narró la mamá de Valentina Orellana.

El padre de Valentina Orellana relató que se enteró en la noche que su hija murió en el centro comercial, cuando su esposa lo llamó para darle la trágica noticias.

“Estoy realmente destrozado, consternado, cuando mi señora me llamó el 23 de diciembre en la noche, indicándome que mi hija había sido asesinada por la policía de Los Ángeles en el centro comercial de Burlington Store, se me vino el mundo encima. Al escuchar esa noticia, no tengo palabras para describir el desgarrador momento que estoy pasando”, expresó el padre de Valentina Orellana.

Padres exigen justicia por el asesinato de Valentina Orellana

Valentina Orellana, una adolescente hispana, nacida en Chile, perdió la vida en Estados Unidos, país al que llegó hace seis meses en busca de un mejor futuro. Ahora sus padres exigen justicia y respuesta de las autoridades de California.

A pesar de estar acordonadas, la puertas de la tienda departamental donde murió Valentina orellana lucen abarrotadas de flores, globos y peluches, como un homenaje para Valentina Orellana y una muestra de apoyo a la exigencia de justicia de sus padres y familiares.