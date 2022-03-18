Valeriia, la niña que se volvió el símbolo de resiliencia en Ucrania

Con apenas cinco años de edad, Valeriia tuvo que huir de Ucrania, su país natal, y dirigirse a Polonia, como una de los dos millones de refugiados que hasta el momento llegaron al país vecino para escapar del conflicto con Rusia, y ahora es un símbolo de resiliencia para su nación.

Valeriia salió de Ucrania acompañada de su mamá. Ambas esperan que la operación militar rusa en su nación terminé para poder regresar y reunirse nuevamente con su hermano y su papá, quienes por la ley marcial no pudieron salir del país.

Sin embargo, lo que más quiere Valeriia es entrar a la primaria. Su primer año escolar lo iniciará el 1 de septiembre, y ahora, es incierto si la pequeña Valeriia podrá entrar a la escuela este año.

Valeria se vuelve un símbolo de fe en Ucrania

La imagen de Valeriia saliendo de su país fue captada por el fotógrafo ucraniano Artem Lurchenko, en la ciudad de Lviv, Ucrania y después, el artistas urbano francés JR, la seleccionó como un símbolo de resiliencia.

El artista francés la describió como “Esta niña es el futuro” y amplió la foto a 45 metros en Lviv, donde pidió ayuda a más de 100 residentes de todas las edades para colocar la imagen de Valeriia en la explanada de la Ópera Nacional, y darle a los ucranianos un poco de esperanzas.

Los 100 colaboradores se pararon todos juntos y después se separaron para abrir la imagen gigante de Valeriia.

"¿Sabes? Hoy instalamos tu imagen, hubo 100 personas que la cargaron. Tu sonrisa está brillando para todo el mundo y quien suba al cielo puede verla", señaló el artistas JR.

La imagen de las personas cargando la foto gigante de Valeriia se convirtió en la portada de la revista Time, donde se muestra la sonrisa de Valeriia llena de fortaleza, capaz de vencer o adaptarse a las adversidades.