Reportan explosiones en Lviv, muy cerca de Polonia

Maksym Kozytskyy, gobernador regional de Ucrania, indicó que la ciudad de Lviv, reportó cuatro explosiones de misiles rusos en la región, que está muy cerca de la frontera con Polonia.

En tanto, el alcalde de la ciudad Lviv, Andriy Sadovy, dijo que los misiles alcanzaron una planta de reparación de aeronaves en la ciudad occidental de Ucrania, destruyendo su edificio. Agregó que la planta había sido detenida y que no hubo víctimas por el paro.

“El sistema de alerta de ataques aéreos funcionó. Agradezco a las fuerzas armadas cómo reaccionaron. Algunos misiles lanzados desde la zona del Mar Negro fueron interceptados. Cuatro misiles impactaron en una planta de reparación de aviones como ya sabes”, explicó Maksym.

El ejército de Ucrania corroboró que la instalación fue alcanzada por misiles de crucero lanzados desde la dirección del Mar Negro y detalló que se trató de un misil probablemente Kh-555. Además, misiles similares golpearon la base militar de Yavoriv en el oeste de Ucrania el domingo.

El alcalde de Lviv indicó que al menos una persona murió y 19 personas resultaron heridas, incluidos cuatro niños por las explosiones registradas en la ciudad.

Lviv está cerca de la frontera con Polonia que se convirtió en uno de los principales destinos de los ucranianos obligados a huir de las zonas de batalla.

Ponen carriolas vacías en plaza de Lviv como protesta

Ciudadanos de Lviv colocaron más de 100 carriolas vacías en el centro de la ciudad como una protesta por los niños muertos durante la operación militar iniciada por Rusia el pasado 24 de febrero.

La protesta de Lviv lleva el nombre de “El precio de la guerra”, y fue organizada por activistas y autoridades locales.

|Reuters

"Estas carriolas son para niños que vienen de zonas peligrosas y algunos de ellos no podrán llegar a la ciudad. Algunos de ellos no serán colocados en estos cochecitos porque están muertos. Compare esto con sus propios hijos, recuerde el sentimiento que tiene por sus hijos", dijo una de las organizadores en un mensaje para las madres rusas.

"¿Cómo es que los rusos no entienden que él (Vladimir Putin) no está defendiendo a las personas de habla rusa en Ucrania?", añadió.

