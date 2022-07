Presa Valsequillo en Puebla a 26 por ciento de su capacidad.

La sequía se ha hecho presente en distintos puntos del país, no solo el norte especialmente Monterrey recienten esto que ha provocado la falta de agua en aquella zona del territorio nacional, al sur del país en Puebla también falta de lluvias ha hecho de la suyas, en especial en la presa Valsequillo que ha reducido drásticamente su vivel de agua.

Valsequillo no llega ni al 30 % de capacidad

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (COANAGUA), la presa Valsequillo tiene un nivel del 26 por ciento de su cacapidad, esto equivale a 78 hectómetros cúbicos de agua, cuando su capacidad máxima es de 301 hectómetros cúbicos.

En tanto que la panga de la presa ya opera en su rampa número 8 es decir, la de menor altura para transportar a vehículos de zonas aledañas, y asi evitar rodear la presa, lo que disminuye el traslado hasta 40 minutos, y aunque en la zona de las compuertas el agua el nivel del agua es más alto las marcas tanto en la edificación principal como las piedras deja en evidencia los niveles que tenía hace unas semanas, está situación es de suma preocupación para los habitantes así no los narra Honotrio Jímenez:

“Ya es bastante lo que se fue ha de tener un 30 por ciento yo creo nada más de agua

-¿Oiga que tanto ha estado la sequía mucho calor?

-Sí, sí, la verdad sí, no es común esto pero sí la verdad no ha llovido como debe de ser no ha llovido por eso ya se fue mucho el agua y por eso es que se ve todo eso”

Aunque el agua de la presa Valsequillo no se usa principalmente para el consumo humano como en otras entidades del país, esta se destina para el campo, otro rubro que si se ve afectado por a falta de agua que puede acarrear otros tipo de consecuenciad como puede ser la falta de la producción agrícola.