Vándalos causan destrozos en palacio de justicia de Iguala, Guerrero

Bajo pretexto de buscar justicia por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, vándalos atacaron el palacio de justicia del municipio de Iguala en Guerrero.

Lo hicieron tras la marcha de madres, padres de los 43 e integrantes de la Normal Rural “Isidro Burgos”.

Utilizaron el camión de una empresa refresquera que robaron y ya habían vaciado. En reversa lo metieron al edificio y destrozaron una de las puertas.

Saquean y prenden unidades de empresas; atacan palacio en Iguala

Después le lanzaron petardos y bombas molotov para incendiarlo.

Lo mismo hicieron con la camioneta de una empresa de pan. Por supuesto que ya se habían robado el producto.

Impunes, también le lanzaron molotovs para incendiarla y después huyeron sin que nadie los detuviera.

Ya cuando anochecía fue hallado en un libramiento un autobús de pasajeros que estaba en poder de los vándalos; como se estrellaron y ya no funcionó, ahí lo abandonaron.

Mes de desmanes en Guerrero

El pasado 18 de septiembre en la ciudad de Chilpancingo, personas desconocidas vandalizaron el denominado “antimonumento” a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que colocaron padres y estudiantes de los normalistas desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Personas desconocidas rociaron un líquido para incendiar el lugar que es icono de los normalistas que mes con mes realizan un mitin para recordar a sus compañeros en lo que se conoce como Monumento a las Banderas al sur de Chilpancingo.





El video fue publicado en redes sociales acompañado de un texto el cual presuntamente escribió una persona que dice ser hijo de un maestro que falleció tras sufrir un accidente en su vehículo a causa de un bloqueo de los muchos que realizan los estudiantes de Ayotzinapa.

“No se desconoce la causa, soy hijo del maestro Jacinto Palacios Celino que hace un año estos delincuentes de Ayotzinapa me arrebataron, por cierto no dan la cara por su delito, a quien lo allá echo (sic), le agradezco, a mí no me enseño mi padre a hacer eso, pero ganas de eso y más me sobran, de favor compartan mi comentario soy una persona sin padre, que lo recuerda a diario como su héroe y por estos delincuentes disfrazados de estudiantes no lo tengo a mi lado”, dice el mensaje difundido junto con las imágenes del incendio del antimonumento.

Horas después de la agresión al antimonumento, estudiantes acudieron al lugar para reparar el lugar y darle mantenimiento, luego de haber sido incendiado.