Vasectomía: Qué es y qué le pasa a los hombres luego de hacérsela

La vasectomía es un método anticonceptivo permanente o definitivo para el hombre, que consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí, con anestesia local, por lo que no representa un procedimiento doloroso, aunque pueden presentarse una sensación de tironeo o estiramiento leve.

El procedimiento consiste en cortar los conductos deferentes, sitio por donde pasan los espermatozoides . La bisección se efectúa desde los testículos hasta la uretra, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba, a través de la cual se localizan y ligan para finalmente proceder al corte.

Después de una vasectomía , los espermatozoides no pueden salir de los testículos, por lo que un hombre que se haya realizado este procedimiento no puede embarazar a una mujer.

¿La vasectomía afecta las relaciones sexuales de los hombres?

La vasectomía sin bisturí solo impide el paso de espermatozoides, los cuales se siguen produciendo, pero son absorbidos por el organismo, sin embargo, no afectará la vida sexual del hombre, ya que no disminuye el deseo sexual porque no afecta la producción de la hormona masculina, la testosterona.

Cabe destacar que tampoco afecta la habilidad de tener una erección o de eyacular semen. Este procedimiento es ideal como método anticonceptivo, ya que es poco invasivo y tarda poco menos de 30 minutos.

¿Dónde hacerse la vasectomía en México?

La vasectomía es gratis en México, por lo que podrás acceder a este método seas o no derechohabiente de alguna institución de salud. Al menos en cada estado de la República hay 5 unidades para practicar este procedimiento.

Por ejemplo, en la CDMX, hay 18 unidades pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) y 21 por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE), donde realizar este procedimiento es completamente gratuito.

¿Dónde hacerme la vasectomía en la CDMX?



Puedes consultar la lista completa para realizarte la vasectomía sin ningún costo en cualquiera de las unidades de salud, haciendo clic aquí.

¿Qué cuidados se deben tener después de la vasectomía?

Al no ser un procedimiento invasivo, los cuidados que se deben tener después de la vasectomía son únicamente de precaución, se recomienda reposar, porque puede haber molestias o dolor no muy intenso durante los siguientes días. Algunos de los cuidados a seguir, son: