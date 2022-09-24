Vecinos piden ayuda por edificio dañado en la colonia Doctores

Vecinos de la Unidad Habitacional “Doctor Navarro 182”, ubicado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, están preocupados por su seguridad debido a los daños que presenta el edificio de al lado, en Doctor Lucio 126, y que está a punto de colapsar. Las 19 familias que habitan la unidad piden a las autoridades que hagan algo, ya que sus vidas están en riesgo.

“Pues por el temblor porque nos da miedo este edificio”, indicó Cecilia Valenzuela Vazquez, a Fuerza Informativa Azteca.

Los habitantes indicaron que el edificio dañado ya fue desalojado, pero sigue representando un riesgo para los vecinos, pues cuando hay sismos o fuertes vientos, caen pedazos de recubrimientos y piedras.

"Aparte que este edificio es muy inestable, deberías ver cómo se mueve, es impresionante cómo se mueve; por ejemplo, ahora en el sismo que fue en la madrugada, hubieras visto cómo bajamos. Realmente es muy preocupante para nosotros, cada vez que escuchamos la alarma, corremos", añadió Luis Arturo Hernández, otro de los residentes de la colonia Doctores.

Edificio en Doctor Lucio 126 representa un riesgo

El edificio del que se quejan los vecinos de la Unidad habitacional está ubicado en la calle Doctor Lucio 126. Este inmueble sufrió daños tras los sismos del 2017, y aunque ya fue desalojado continúan cayendo escombros y la barda está a punto de colapsar.

Esta infraestructura acumula daños desde el terremoto de 1985, según refieren los vecinos, y ya cuenta con sellos de alto riesgo. El edificio luce con vidrios rotos, desgajamientos y barbas débiles.

"A raíz del sismo del 85 este edificio se ha venido deteriorando. Entonces realmente es la preocupación que tenemos de parte de todos los vecinos es que esta barda se vaya a vencer y vaya a caerle a alguien que vaya transitando", indicó Luis Arturo Hernández.

Por lo que esta construcción, visiblemente dañada, provoca preocupación para las casas aledañas. Por ello, los habitantes solicitan la intervención de las autoridades de la Ciudad de México.

"Si, incluso cuando hace un viento muy fuerte se llega a desprender parte del recubrimiento y se han caído trazos bastante considerables que la verdad si le llegan a caer a alguien de la altura que vienen, si podrían dañarlo, incluso matarlo", expresó Luis Arturo.

"Muy preocupados, muy preocupados pero parece que las autoridades ya están tomando cartas en el asunto", añadió.

En respuesta, autoridades del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refirieron que el edificio podría ser rehabilitado, pero antes debe someterse a estudios topográficos y geotécnicos para conocer su estado actual.