¿Cuáles fueron los temas más relevantes de la conferencia matutina?

La presidenta confirmó que se continuará enviando ayuda humanitaria a Cuba, detalló que se trata de mil 800 toneladas de insumos enviados por el gobierno federal y por asociaciones civiles. Precisó que esta ayuda llegará el día de mañana y que ya se prevé un segundo. Envío en los próximos días.

"Llegan mañana, regrese el barco, se va a hacer un segundo y si se va a seguir enviando. Sí, y si hay más, sé que hay grupos de la sociedad que están organizándose para enviar víveres, y pues si lo pueden entregar también. Se envían", dijo.