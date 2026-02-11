¿Cuáles fueron los temas más relevantes de la conferencia matutina?
Sigue el resumen en vivo de la mañanera de Sheinbaum de este miércoles 11 de febrero. Aquí te dejamos los temas más relevantes de los que habló la presidenta.
Este miércoles 11 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia matutina desde el Salón de la Tesorería. En Fuerza Informativa Azteca analizamos el discurso oficial y te llevamos los datos verificados.
Ayuda humanitaria a Cuba
La presidenta confirmó que se continuará enviando ayuda humanitaria a Cuba, detalló que se trata de mil 800 toneladas de insumos enviados por el gobierno federal y por asociaciones civiles. Precisó que esta ayuda llegará el día de mañana y que ya se prevé un segundo. Envío en los próximos días.
"Llegan mañana, regrese el barco, se va a hacer un segundo y si se va a seguir enviando. Sí, y si hay más, sé que hay grupos de la sociedad que están organizándose para enviar víveres, y pues si lo pueden entregar también. Se envían", dijo.
Brote de sarampión previo al Mundial de Fútbol 2026
La presidenta de México consideró que hasta el momento no se tomarán medidas extraordinarias para combatir el brote de sarampión, más allá de la estrategia de vacunación, previo al mundial de fútbol FIFA 2026 cuya inauguración se realizará en nuestro país.
"Bueno, cada enfermedad tiene su procedimiento, lo que vamos a hacer es una campaña intensiva de (vacunación) para que no haya ningún problema, pero si es muy importante de que la mayor parte de la población ya está vacunada".
¿Dónde empezó el brote de sarampión en México?
David Kershenobich dio una explicación detallada sobre la situación a nivel nacional del sarampión . Detalló que el brote que hay actualmente comenzó en Chihuahua.
Asimismo, destacó que una persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas más y el virus puede durar 2 horas en el lugar donde estuvo.
Casos de sarampión en México
El secretario de Salud, David Kersenovich, informó que se han registrado 9 mil 74 casos de sarampión entre 2025 y 2026 en el país. Detalló que las entidades con mayor número de contagios son, Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, tabasco y Ciudad de México.
