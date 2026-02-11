De oro y plata: Así serán las monedas conmemorativas de México para el Mundial 2026

¡Atención coleccionistas y fanáticos del fútbol! La fiebre mundialista llegará pronto a tus bolsillos. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con una contundente mayoría de 452 votos a favor, la emisión de tres nuevas monedas conmemorativas para celebrar la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá a México como una de sus sedes.

#LoÚltimo | Las y los diputados aprobaron el dictamen por el que se establecen las características de tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/hhuO5uWKL4 — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 10, 2026

Esta iniciativa , enviada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca inmortalizar el hecho histórico de que México se convertirá en el primer país en albergar tres veces una Copa del Mundo. El dictamen ya fue turnado al Senado de la República, donde se espera su ratificación para que el Banco de México (Banxico) inicie los procesos de diseño y acuñación.

¿Cómo son las monedas conmemorativas para el Mundial 2026?

El decreto establece la acuñación de tres piezas distintas: dos pensadas para el coleccionismo de alto valor (metales preciosos) y una para circulación masiva. Aquí te detallamos sus especificaciones técnicas:

1. La moneda de Oro



Composición: Oro puro.

Oro puro. Valor Nominal: 25 pesos.

25 pesos. ¿Cuánto costará realmente? Aunque su valor facial legal es de 25 pesos, su precio real de venta al público no será ese. Al ser una pieza de metal precioso, su costo estará determinado por la cotización internacional del oro en el momento de la compra, más los costos de acuñación. Es una moneda pensada para la inversión y el ahorro a largo plazo.

2. La moneda de Plata



Composición: Plata pura.

Plata pura. Valor Nominal: $10 pesos.

$10 pesos. Uso: Pieza de colección ideal para numismáticos.

3. La moneda Bimetálica



Composición: Aleación de metales (bimetálica).

Aleación de metales (bimetálica). Valor Nominal: 20 pesos.

20 pesos. Diseño: Forma dodecagonal (12 lados).

Forma dodecagonal (12 lados). Uso: Esta moneda está pensada para ser de curso legal y uso corriente; es decir, pasará "de mano en mano" en comercios y hogares, sirviendo como un testigo masivo de la fiesta del fútbol

Cabe destacar que con la luz verde de los diputados, ahora corresponde al Senado ratificar el dictamen. Una vez aprobado, el Banco de México (Banxico) tendrá la facultad de comenzar la acuñación y anunciar la fecha de lanzamiento al público.