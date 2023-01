Vejez Olvidada: 16% de los adultos mayores en México están en el olvido

En México hay 17 millones 958 mil 707 adultos mayores, el 16 por ciento de ellos quedaron en el olvido, solo piden que sus hijos los visiten para que su única compañía no sea la televisión. Esta es la primera entrega de Vejez Olvidada.

De acuerdo con la geriatra Ana Muñoz Duchateau, “el ser humano está hecho para vivir en comunidad”; sin embargo, Ramona y Esperanza pasan sus días en soledad.

“En la noche me voy para mi recámara, me acuesto, veo la tele, la que me acompaña, me ayuda a sentirme que no estoy sola y pues hago mi oración, yo sé que Dios está conmigo”, dijo Ramona.

En esta Vejez Olvidada también vive Esperanza Villarreal, quien tiene un anhelo: que su hijo la visite. “Sí me siento sola”, aseguró la adulta mayor.

A principios del siglo XXI había alrededor de 7.5 por ciento de adultos mayores de 60 años, actualmente hay un 14 por ciento, según la Dra. Margarita Maass, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM.